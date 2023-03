Kering : acquisition de 100% du capital d'UNT

Kering Eyewear a signé un accord en vue d'acquérir 100 % du capital de la société française UNT, Usinage & Nouvelles Technologies. Cette acquisition permet de renforcer son positionnement dans l'industrie de la lunetterie de Luxe.



UNT joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de Luxe.



L'entreprise est située dans le Haut-Jura, berceau de la lunetterie en France et région réputée pour son savoir-faire microtechnique.



' Dans la continuité de l'acquisition en 2017 en France de la Manufacture Kering Eyewear (anciennement Manufacture Cartier Lunettes) et de la prise de participation dans Trenti Industria Occhiali en 2019 en Italie, cette opération représente une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement industriel de Kering Eyewear ' indique le groupe.



