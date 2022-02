Kering : dans le vert après plusieurs analyses positives

Le titre termine la journée dans le vert alors que l'indice CAC40 est en repli. La valeur profite de plusieurs analyses favorables suite à la publication des résultats 2021.



Oddo souligne que le chiffre d'affaires 2021 de Kering ressort à 17 645 ME pour un EBIT récurrent de 5 017 ME (marge 28,4%), ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 5 410 ME au 4ème trimestre (c.+32% organique y/y) et un EBIT au 2ème semestre à 2 780 ME, soit une marge de 29,0%.



' Le CA T4 sort donc +10% au-dessus du consensus et l'EBIT S2 +7% au-dessus aussi. L'écart positif sur les ventes provient principalement de Gucci et Saint Laurent. Chez Gucci (>50% du CA et >70% de l'EBIT groupe), le CA T4 ressort à 3070 ME, soit c.+32% y/y organique (nous attendions 2645 ME soit c.+15% y/y en organique et le consensus 2739 ME soit c.+18%) ' indique l'analyste.



' La performance de Gucci au T4 est en très nette amélioration par rapport aux trimestres précédents (T2 à +11% T3 à +2%) '.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif relevé à 779 E (contre 725 E).



Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Kering avec un objectif de cours relevé de 775 à 825 euros, dans le sillage de prévisions de profit opérationnel rehaussées de 12% en moyenne pour la période 2022-24.



Le broker remonte son estimation de croissance organique des revenus pour 2022 de +9 à +12%, 'tirée principalement par Gucci bien que partiellement contrebalancé par la réduction stratégique de l'activité de gros chez Bottega Veneta et Saint Laurent'.



Credit Suisse juge en outre la valorisation du titre Kering 'attractive' par rapport à ses pairs du luxe, se traitant 22 fois le BPA attendu à 12 mois, un ratio représentant une décote de 11% par rapport au secteur et de 16% par rapport à LVMH.



Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Kering, Invest Securities remonte son objectif de cours de 658 à 673 euros, après 'un très bon exercice 2021, couronné par un quatrième trimestre marqué par le rebond magistral de Gucci'.



'Cette période cruciale dans la formation du CA annuel permet d'afficher un levier opérationnel en forte croissance. La progression du FCF opérationnel qui flirte avec les quatre milliards d'euros permet pratiquement d'annuler la dette', note en outre l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que 'Gucci pourrait a priori continuer d'afficher de bons chiffres en 2022, entre les vertus d'un repositionnement bien orchestré et des bases de référence très soutenables au premier et au troisième trimestres'.



