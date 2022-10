Kering dépasse les attentes au 3e trimestre grâce à une forte demande en Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre sur un an, alors qu'il a bénéficié du retour de nombreux touristes dans ses boutiques européennes et d'un assouplissement des restriction sanitaires en Chine.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Kering s'est établi à 5,14 milliards d'euros, soit une hausse de 23% en données publiées et de 14% à taux de change et périmètre constants.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 4,96 milliards d'euros.

Les ventes dans le réseau en propre du groupe ont été particulièrement dynamiques en Europe (+74%) et au Japon (+31%), tandis qu'elles sont restées quasiment stables en Amérique du Nord et ont augmenté de 7% en Asie-Pacifique.

Gucci, la principale division en termes de chiffre d'affaires et de résultats, a enregistré une croissance de 9% en données comparables, à 2,58 milliards d'euros. "La très bonne dynamique en Europe de l'Ouest se poursuit, soutenue tant par la clientèle locale que par les touristes, notamment américains, ce qui, à l'inverse, pèse sur l'activité en Amérique du Nord", a indiqué Kering dans un communiqué.

Avec un doublement de ses ventes en Europe de l'Ouest et un chiffre d'affaires mondial en hausse de 30% en données comparables, à 916 millions d'euros, Yves Saint Laurent a de nouveau joué son rôle de locomotive au cours du trimestre écoulé.

Bottega Veneta a poursuivi sa croissance "très saine", enregistrant une croissance organique de ses ventes de 14%, à 437 millions d'euros.

La division "autres maisons", qui comprend notamment les couturiers Balenciaga et Alexander McQueen, ainsi que les joailliers Boucheron et Pomellato, a vu ses ventes progresser de 13% en organique, à 995 millions d'euros. Celles de Kering Eyewear se sont inscrites à 246 millions d'euros, en hausse organique de 23%.

Sur les neufs premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Kering a progressé de 15% en données comparables, à 15,07 milliards d'euros.

"Dans un environnement de plus en plus complexe, nous conservons la flexibilité nécessaire pour soutenir la profitabilité du groupe et nous poursuivons les investissements à long terme de toutes nos maisons, et en premier lieu de Gucci", a commenté François-Henri Pinault, le président-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

