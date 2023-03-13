Kering fait l'acquisition de Unt

13 mars (Reuters) - Kering SA:
* KERING EYEWEAR ACQUIERT UNT, LUN DE SES PRINCIPAUX
FOURNISSEURS
DANS LA FABRICATION DE COMPOSANTS DE HAUTE PRÉCISION
* ACCORD EN VUE DACQUÉRIR 100% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
UNT, USINAGE & NOUVELLES TECHNOLOGIES, AFIN DE RENFORCER SON
POSITIONNEMENT DANS LINDUSTRIE DE LA LUNETTERIE DE LUXE
* LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA VALIDATION DES AUTORITÉS
DE LA
CONCURRENCE COMPÉTENTES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU
DEUXIÈME TRIMESTRE 2023
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(Gdansk Newsroom)