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Kering fait l'acquisition de Unt

13/03/2023 | 18:17
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13 mars (Reuters) - Kering SA:

* KERING EYEWEAR ACQUIERT UNT, LUN DE SES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DANS LA FABRICATION DE COMPOSANTS DE HAUTE PRÉCISION

* ACCORD EN VUE DACQUÉRIR 100% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE UNT, USINAGE & NOUVELLES TECHNOLOGIES, AFIN DE RENFORCER SON POSITIONNEMENT DANS LINDUSTRIE DE LA LUNETTERIE DE LUXE

* LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA VALIDATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE COMPÉTENTES ET DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Résultat net 2023 3 889 M 4 148 M -
Dette nette 2023 5 516 M 5 883 M -
PER 2023 17,9x
Rendement 2023 2,63%
Capitalisation 70 106 M 74 771 M -
VE / CA 2023 3,50x
VE / CA 2024 3,10x
Nbr Employés 47 227
Flottant 57,0%
Graphique KERING
Durée : Période :
Kering : Graphique analyse technique Kering | Zonebourse
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Consensus
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Nombre d'Analystes 28
Dernier Cours de Clôture 573,60 €
Objectif de cours Moyen 646,02 €
Ecart / Objectif Moyen 12,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
François Jean Henri Pinault Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Marc Duplaix Chief Financial Officer
Daniela Riccardi Independent Director
Tidjane Thiam Independent Director
Emma Watson Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
KERING20.63%74 771
INDITEX17.79%97 142
FAST RETAILING CO., LTD.7.05%65 272
ROSS STORES, INC.-10.25%35 873
HENNES & MAURITZ AB17.85%20 217
BURLINGTON STORES, INC.3.20%13 544