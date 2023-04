Kering : inspection de l'UE dans des locaux italiens de Gucci

Le groupe a annoncé hier soir que ' dans le cadre d'une inspection menée au titre d'une enquête préliminaire dans le secteur de la mode dans plusieurs pays et en vertu des règles de concurrence de l'Union européenne, la Commission européenne a débuté le 18 avril 2023 une inspection dans les locaux italiens de Gucci '.



Le Groupe a indiqué également qu'il coopère pleinement avec la Commission dans le cadre de cette enquête.



Les locaux de Gucci sont dédiés à la fabrication de sacs et de produits en cuir.



' La commission européenne aurait mené des opérations de même nature dans d'autres entreprises de même nature, sans que l'on sache quels opérateurs étaient visés ' indique Invest Securities.



