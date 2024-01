Kering : investit 963 M$ dans un actif immobilier à New York

Kering annonce avoir fait l'acquisition d'un actif immobilier prestigieux à New York, comprenant des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux et totalisant près de 10 700 m².



Le bien est situé au 715-717 Cinquième Avenue, soit sur l'une des avenues les plus emblématiques du monde et a été acquis pour 963 millions de dollars US (soit environ 885 millions d'euros).



Kering précise que cet investissement s'inscrit dans sa stratégie immobilière sélective visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons.





