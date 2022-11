Kering : les analystes réagissent au départ du Directeur de la création de Gucci

Gucci, la marque phare de Kering (+0,15% à 546,9 euros), a confirmé le départ de son Directeur de la création Alessandro Michele. Suite à cette annonce, UBS a maintenu son opinion à l'Achat sur Kering avec un objectif de cours à 575 euros. L'analyste justifie sa recommandation en déclarant que " les actions ont réagi positivement suite aux spéculations de la presse, estimant que ce départ est positif pour Kering. Et malgré les bonnes performances des autres marques du portefeuille, de nombreux investisseurs se sont inquiétés des perspectives de Gucci ".



UBS ajoute " que l'esthétique de la marque s'est un peu fatiguée après 7 ans avec le même créatif ". Il s'attend à ce que " la direction de Kering mette en place un plan de succession clair afin de minimiser les perturbations ".



Gucci génère l'essentiel des profits du groupe Kering. L'année dernière, la marque florentine a généré un résultat opérationnel courant de 3,7 milliards d'euros pour un peu plus de 5 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe.



Jefferies maintient lui aussi son opinion à l'Achat sur le titre Kering avec un objectif de cours de 565 euros. Le broker insiste sur " le fait que Kering a peut-être opté pour une refonte plus profonde de sa marque Gucci sans savoir encore si un remaniement plus large est prévu ".



De son côté, Invest Securities a livré son analyse sur ce départ. : " il ne faut pas attribuer l'ensemble des difficultés (relatives) de la marque Gucci à l'usure de son designer vedette (Michele). L'exposition de Gucci à la Chine est un fait sans doute aggravé dans les circonstances actuelles de fort ralentissement conjoncturel, au-delà des pertes d'activité liées à la gestion ultra restrictive de la crise Covid, par une plus forte dépendance de l'activité aux classes de consommateurs les plus jeunes, celles dont le pouvoir d'achat peut connaître plus de volatilité dans un environnement conjoncturel dégradé ".



Invest ajoute que " la perte de momentum de Gucci pourrait préfigurer d'une inflexion plus forte de la croissance des ventes du luxe en général dans l'empire du milieu. Une inflexion qui irait au-delà de la simple problématique des effets négatifs de la résurgence épidémique en Chine ".



Via un communiqué, Kering a remercié son désormais ex-directeur de la création pour son dévouement chez Gucci : " A la tête de la création de la Maison depuis le 21 janvier 2015, Alessandro Michele a grandement contribué à faire de Gucci ce qu'elle est aujourd'hui en lui apportant sa créativité révolutionnaire tout en restant fidèle à ses codes bien connus "



Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la Maison jusqu'à ce qu'une nouvelle organisation soit annoncée.



Le départ de Alessandro Michele avait été révélé mercredi par le média spécialisé dans la mode Women's Wear Daily.