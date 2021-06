Kering : et Les Rencontres d'Arles remettent le Prix Women In Motion 2021 pour la photographie à Liz Johnson Artur

Le Prix Women In Motion sera officiellement remis le lundi 5 juillet 2021 à Liz Johnson Artur lors de la première soirée au Théâtre Antique d'Arles. Elle y présentera son œuvre et partagera avec le public son parcours et son regard sur la place des femmes dans la photographie.



Depuis 1991, Liz Johnson Artur a constitué un corpus d'images consacré à la diaspora africaine dans le monde, réunies sous le nom de Black Balloon Archive. Ses photographies documentaires dynamiques, en couleurs ou en noir et blanc, dressent un tableau complexe des identités Noires. Elle ne travaille pas avec un « sujet » - elle photographie des êtres humains et utilise son travail pour raconter des histoires. « Ce qui m'intéresse, ce sont les gens, dit-elle, des gens que je ne vois représentés nulle part. »



« Les femmes ont fait partie de l'histoire de la photographie dès les origines, et elles ont produit des œuvres incroyables. Ce qu'il y a de bien avec ce prix, c'est qu'il porte un coup de projecteur sur des œuvres qui n'ont pas toujours été reconnues à leur juste valeur et il nous alerte sur le fait que reconnaître le travail des femmes photographes ne doit pas avoir lieu juste une fois par an. » Liz Johnson Artur

Liz Johnson Artur sera présente dans l'exposition Masculinités des Rencontres d'Arles en 2021.

En mars 2019, Kering et Les Rencontres d'Arles ont annoncé leur partenariat et le lancement à Arles du programme Women In Motion dont le Prix salue chaque année la carrière d'une photographe remarquable. Celui-ci est accompagné d'une dotation de 25 000 euros en acquisition d'œuvres de l'artiste lauréate pour la collection des Rencontres d'Arles. Le Prix Women In Motion pour la photographie a été décerné à deux photographes exceptionnelles, Susan Meiselas en 2019 et, en 2020, Sabine Weiss.

Kering et Les Rencontres d'Arles ont également créé, en 2019, le Women In Motion LAB, qui vise à (re)mettre en lumière les femmes oubliées de l'histoire de la photographie.

Pour ses deux premières années, le LAB a été dédié à un projet de recherche sur la place des femmes qui ont marqué la photographie depuis ses origines. Ce projet a donné lieu en 2020 à la publication, aux éditions Textuel, d'Une histoire mondiale des femmes photographes, présentant l'œuvre de 300 d'entre elles à travers les textes de plus de 160 autrices du monde entier.

Pour sa deuxième édition, le LAB accompagnera, sur deux ans, deux projets de redécouverte de deux femmes photographes remarquables et méconnues du grand public.





À propos de Liz Johnson Artur

Née en 1964 en Bulgarie, Liz Johnson Artur vit et travaille à Londres. Son travail tourne autour de la photographie, du film, des installations, en tissant un lien fort avec les gens, et ce depuis plus de 30 ans.

Ces dernières années, Liz Johnson Artur a exposé une partie de cette œuvre, les Black Balloon Archive, dans plusieurs pays, lors d'expositions personnelles au Brooklyn Museum à New York et à la South London Gallery à Londres (en 2019), et lors d'expositions collectives, notamment aux Serpentine Galleries à Londres avec A Time for New Dreams de Grace Wales Bonner en 2019, à la 10e Biennale de Berlin en 2018, et à la Photographers' Gallery en 2016. Elle a reçu la bourse Turner en 2020, a été présélectionnée pour le prix de photographie Aimia AGO en 2017, et a obtenu la bourse Jane Lombard à la Vera List en 2018.

Son travail fait partie de collections publiques et privées aux États-Unis et au Royaume‑Uni, et sa monographie chez Bierke Verlag a été classée dans la section Best Photo Books 2016 du New York Times. Une nouvelle exposition personnelle aura lieu au FOAM à Amsterdam à l'automne 2021.





À propos de Women In Motion

L'engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe, et s'étend, à travers Women In Motion, au domaine des arts et de la culture où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.

En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s'est depuis étendu à l'art, à la littérature et à la photographie avec notamment le partenariat avec les Rencontres d'Arles. Il récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins ; et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession.

Women In Motion est depuis sept ans une tribune de choix pour contribuer à changer les mentalités et à réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans tous les domaines artistiques.



À propos des Rencontres d'Arles

À travers des expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville, les Rencontres d'Arles contribuent chaque été depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se font le creuset de la création contemporaine. Véritable incubateur culturel, au plus près des artistes, Les Rencontres d'Arles sont une sismographie annuelle de la création photographique. Écho et promoteur des pratiques et réflexions artistiques à la croisée des disciplines, Les Rencontres d'Arles présentent chaque année le travail de plus de 200 artistes et commissaires d'exposition, à travers 35 expositions dans les lieux scénographiés pour l'occasion. Pour un public toujours plus avisé, le festival révèle les tendances, ouvre des voies, explore et questionne le statut de l'image en mutation, fabrique du contenu au sein des diversités tant sociologiques que géographiques de notre monde.

À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.

