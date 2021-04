Kering : renforce ses capacités logistiques mondiales avec une nouvelle plateforme dans le nord de l'Italie

Construit en un temps record, le nouveau centre logistique du Groupe s'étend sur plus de 162 000 m² (soit l'équivalent de 20 terrains de rugby) et associe des technologies et des systèmes d'automatisation de pointe, une grande évolutivité, ainsi que des processus durables et innovants au service du bien-être des employés.



Ce centre permettra de répondre aux demandes internationales des Maisons du Groupe provenant des entrepôts régionaux, des boutiques en propre, des sites d'e-commerce et du réseau wholesale. Il améliorera considérablement les capacités de livraison (jusqu'à 80 millions de pièces par an) et de stockage (jusqu'à 20 millions de pièces) du Groupe. Il permettra plus précisément de réduire de 50% les délais grâce à des livraisons plus rapides et de renforcer encore la collaboration avec les Maisons du Groupe.



Plus de 250 personnes travaillent actuellement dans le centre. Ce nombre devrait être porté à 900 d'ici la fin de l'année 2022. Le site est exploité par XPO Logistics, partenaire logistique de longue date de Kering, qui emploie la main-d'oeuvre du site en charge des opérations de stockage.

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a déclaré : « Nous transformons notre réseau logistique mondial en Europe, en Amérique et en Asie pour devenir pleinement omnichannel et diminuer significativement les délais de livraison, afin de servir au mieux nos Maisons et d'apporter la meilleure expérience possible à leurs clients. Ce tout nouveau centre est une preuve supplémentaire de l'engagement de Kering en Italie : le Groupe continue à y investir, non seulement dans ses ressources artisanales et managériales, mais également pour ses compétences et son expertise dans le domaine de la logistique. »



Une fois la construction finalisée, Trecate disposera de l'une des plus grandes installations d'énergie solaire de toiture en Europe, avec des panneaux photovoltaïques d'une capacité totale de 12,7 MWp, ce qui lui permettra d'économiser environ 7 500 tonnes de CO2 par an. Ce site sera ainsi le premier complexe industriel d'Italie à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Le surplus d'électricité sera redistribué dans le réseau de distribution électrique italien afin d'alimenter les boutiques et les bureaux de Kering en Italie.



Les entrepôts et les bureaux seront certifiés LEED et devraient obtenir le niveau Platine (l'entrepôt devenant ainsi le premier d'Europe à être certifié LEED Platine). Les bureaux visent également la certification WELL (avec pour objectif le label Or) afin de garantir le meilleur environnement de travail possible à tous les collaborateurs.

Pendant le pic de la pandémie en 2020, plus de 20 millions d'équipements de protection individuelle (EPI), et notamment des masques et du gel, ont été acheminés depuis Trecate vers les bureaux et les boutiques du Groupe dans le monde.



Pour en savoir plus sur la présence de Kering en Italie, un entretien avec Jean-François Palus et une carte interactive de la présence du Groupe, sont à découvrir sur Luxury Highlights.

À propos de Kering

Groupe mondial du luxe, Kering gère le développement de grandes Maisons renommées dans le monde de la mode, de la maroquinerie, de la joaillerie et de l'horlogerie : Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la créativité au coeur de sa stratégie, Kering permet à ces Maisons de repousser leurs limites en termes d'inventivité tout en façonnant le monde du luxe de demain de manière responsable et sous le signe du développement durable. Notre philosophie se retrouve dans notre signature : « Empowering Imagination ». En 2020, Kering employait plus de 38 000 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros.

