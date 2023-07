Kering : nouveau rebond, Bluebell serait rentré au capital

Aujourd'hui à 16:36 Partager

Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de près de 2% suite à une hausse de plus de 7% hier soir.



La hausse s'accélère alors que Bloomberg a indiqué que Bluebell serait entré au capital du groupe de luxe.



' Le fonds activiste aurait pris contact avec la direction, réclamant une amélioration des performances opérationnelles, en particulier de Gucci, ainsi que des changements d'organisation, des acquisitions et une fusion avec Richemont ' rapporte Invest Securities suite aux informations de Bloomberg.



' Bluebell est rentré l'année dernière au capital de Richemont, mais a échoué à faire adopter des résolutions proposées en AG. Bluebell est un fonds activiste reconnu, avec un solide tableau de chasse (Danone, GSK, Bayer) et l'on peut penser que la réorganisation managériale annoncée avant-hier est une réponse à ses demandes ' indique le bureau d'analyses.



' Le fonds pourrait toutefois avoir plus de mal à faire adopter des décisions modifiant la structure capitalistique, la famille Pinault, 1er actionnaire avec 42% du capital et 59,3% des droits de vote, ayant rappelé à plusieurs reprises sa volonté de conserver le contrôle de Kering. Affaire à suivre néanmoins ' rajoute Invest Securities.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.