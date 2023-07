Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait 47 227 collaborateurs et a réalisé un CA de 20,3 MdsEUR. A fin 2022, le Groupe détenait un réseau de 1 659 magasins gérés en propre, implantés en Europe de l'Ouest (343), en Amérique du Nord (278), au Japon (239) et dans les pays émergents (799). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (27,3%), Japon (6,1%), Asie-Pacifique (32,3%), Amérique du Nord (27,3%) et autres (7%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires