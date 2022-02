Kering : résultat opérationnel record

Kering a réalisé un chiffre d’affaires record en 2021 à 17,019 milliards d'euros, en hausse de +35% en comparable. Il dépasse très significativement son niveau de 2019, à +13%. Le résultat opérationnel courant a bondi de 60% et atteint le niveau record de 5,017 milliards. La marge opérationnelle courante retrouve des niveaux élevés, à 28,4% contre 23,9% un an plus tôt. L'Ebitda est ressorti à 6,4704 milliards, en hausse de 41,5%, faisant ressortir une marge de 36,7%. Le résultat net récurrent a bondi de 70,4% à 3,3613 milliards.



Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 9,731 milliards d'euros (en hausse de +31% en données publiées et en comparable), dépassant ainsi celui de 2019, alors même que la Maison aura bientôt finalisé la rationalisation de sa distribution Wholesale.



Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Gucci s'inscrit en forte accélération, à +32% par rapport à 2020 et à +18% par rapport à la même période de 2019, grâce au succès de ses lignes iconiques ainsi qu'à un calendrier riche en événements et en lancements de produits. Dans le réseau de boutiques en propre, les ventes sont en hausse de +35% par rapport au quatrième trimestre 2020 et de +25% par rapport à la même période de 2019.



Le résultat opérationnel courant de Gucci en 2021 atteint 3,715 milliards d'euros, en augmentation de +42% par rapport à 2020. La marge opérationnelle courante est particulièrement solide, à 38,2% sur l'année, alors même que la Maison a poursuivi le rythme de ses investissements et de ses initiatives de clienteling.



Le chiffre d'affaires 2021 d'Yves Saint Laurent s'élève à 2,521 milliards d'euros, en hausse de +45% en données publiées et de +46% en comparable. Au quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires poursuit son accélération à +47% en comparable sur l'année.



Le résultat opérationnel courant atteint 715 millions en 2021, portant la marge opérationnelle courante à un niveau record de 28,3%.



En 2021, le chiffre d'affaires de Bottega Veneta dépasse les 1,5 milliard d'euros, en augmentation de +24% en données publiées et de +25% en comparable par rapport à 2020 sur des bases de comparaison élevées, et de +32% en comparable par rapport à 2019.



Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires est en hausse de +14% en comparable par rapport à l'année précédente et de +31% par rapport à la même période de 2019.



Sur l'année, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta s'établit à 286 millions d'euros et la marge opérationnelle courante progresse à 19,1%.



Fort de ces résultats, Kering va verser un dividende en croissance de 50% à 12 euros par action.



"Bien que restant dépendant de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de restrictions associées en fonction des pays, le marché du luxe connaît un rebond significatif, porté par l'appétence des consommateurs pour ses produits", a commenté le groupe.