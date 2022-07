Kering s'appuie sur les Etats-Unis et l'Europe pour compenser la Chine

Paris (awp/afp) - Le groupe de luxe Kering s'est félicité de "très bonnes performances" au premier semestre affichant un bénéfice net qui frôle les deux milliards, en progression de 34% sur un an, grâce à des hausses de ventes en Europe et aux Etats-Unis, compensant le ralentissement en Chine.

Les ventes du groupe dirigé par François-Henri Pinault ont totalisé entre janvier et juin 9,93 milliards d'euros, en hausse de 23% sur un an. Le résultat opérationnel courant de Kering s'élève à 2,82 milliards et sa marge opérationnelle courante est de 28,4% (contre 27,8% en 2021).

"Chacune de nos Maisons a contribué à la forte croissance à deux chiffres du résultat opérationnel de Kering et, ainsi, à l'amélioration de la marge du groupe", souligne le PDG François-Henri Pinault, cité dans le communiqué.

Le fleuron de Kering, Gucci, réalise 5,173 milliards d'euros de ventes (+15%) et une marge opérationnelle courante de 36,5%. La marque a tiré profit des hausse de ventes en Europe de l'Ouest, au Japon et aux Etats-Unis au deuxième trimestre, qui ont compensé "l'impact marqué des confinements en Chine", selon le groupe.

Kering "continue d'investir" dans le marché chinois, "un marché clé, qui garde un potentiel intact dans le long terme", a précisé lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes Jean-Marc Duplaix le directeur financier. "30 à 35% du réseau de magasins a été fermé en avril/mai" en Chine à cause des mesures prises contre la pandémie de Covid-19, a-t-il souligné ajoutant que la situation s'était améliorée en juin.

Lors d'une présentation à des analystes il y a un mois, Kering a annoncé viser à moyen terme pour Gucci, des revenus annuels de 15 milliards d'euros et une marge opérationnelle d'au moins 41% (contre 9,7 milliards et 38,2% en 2021).

Retour du tourisme en Europe

Yves Saint Laurent continue sa progression avec un chiffre d'affaires qui s'élève au premier semestre à 1,48 milliard d'euros (+42%). Sa marge opérationnelle "bat un record pour un premier semestre", à 29,6% , en hausse de 3,3 points par rapport à la même période de l'année précédente, selon Kering.

En juin, le groupe a déclaré vouloir doubler à moyen terme le chiffre d'affaires annuel de la marque pour atteindre 5 milliards d'euros (en 2021, la marque a réalisé 2,52 milliards d'euros de chiffre d'affaires) et augmenter sa rentabilité avec une marge opérationnelle à 33% (contre 28,3% en 2021).

Les ventes de Bottega Veneta atteignent 834 millions d'euros (+18%). La marge opérationnelle a "retrouvé" le niveau de 20%. Le chiffre d'affaires des Autres Maisons poursuit sa progression et approche les deux milliards (+32%). Balenciaga et Alexander McQueen "poursuivent leur trajectoire de très forte croissance", selon Kering qui n'a pas donné de détails.

Géographiquement, au premier semestre, l'Europe de l'ouest représente 26% du chiffre d'affaires (+5 points), l'Amérique du nord 27% (+2 points), l'Asie 34% (-8 points).

"Nous intensifions nos actions auprès des clientèles locales sur tous nos marchés, et tirons également parti du rebond naissant du tourisme en Europe", selon François-Henri Pinault.

Au deuxième trimestre, les ventes aux Américains en Europe ont quadruplé par rapport à l'année dernière et sont au-dessus du niveau de 2019, avant la pandémie, selon M. Duplaix. Les touristes américains, nombreux cette année en Europe, bénéficient d'un dollar fort.

afp/rp