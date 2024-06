27 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert sur une note prudente jeudi, dans un contexte d'attentisme avant des données économiques américaines cruciales vendredi et alors que marché est animé par la progression de Kering et la chute de H&M .



À Paris, le CAC 40 gagne 0,17% à 7.622,26 points vers 07h45 GMT, à la faveur notamment de la progression de Kering (+5%) qui bénéficie d'un relèvement du conseil de Bank of America à "acheter" contre "sous-performance".



A Londres, le FTSE 100 recule de 0,12% et à Francfort, le Dax avance de 0,26%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,1%.



Le compartiment européen des ventes au détail abandonne 2,1%, avec le plongeon de plus de 13% de H&M , qui a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et prévenu d'une baisse des ventes en juin, semant le doute sur son objectif annuel de marge opérationnelle.



Le compartiment des ressources de base baisse légèrement (-0,5%) avec le repli d'Anglo American , qui perd 1,6% après un abaissement de recommandation par Berenberg.



A Paris, OVHcloud prend 10,7% après avoir fait état jeudi d'une hausse de 9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tandis qu'Euroapi progresse de 7,3% après avoir publié mercredi une mise à jour de son plan Focus-27 et dit prévoir une marge de "core ebitda" entre 4% et 7% en 2024.



Au-delà des entreprises, l'attention reste focalisée sur la publication des chiffres de l'inflation PCE américaine attendus vendredi, qui devrait influer sur les perspectives de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



Les données des prix à la consommation en France, en Espagne et en Italie sont également attendues cette semaine et les investisseurs seront aussi attentifs aux résultats du premier tour des élections législatives en France dimanche soir.



(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)