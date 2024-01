Le site de revente de mode d'occasion Vestiaire Collective a lancé mardi une campagne de crowdfunding pour lever au moins un million d'euros (1,09 million de dollars) auprès d'investisseurs individuels. L'entreprise, soutenue par Kering, vise à devenir rentable d'ici la fin de l'année et à s'introduire en bourse.

Vestiaire Collective fera la publicité de cette campagne de crowdfunding, ouverte à toute personne âgée de plus de 18 ans en Europe et au Royaume-Uni, sur son site web et son application mobile, a déclaré le PDG Maximilian Bittner.

"L'objectif est vraiment de faire entrer nos clients les plus fidèles dans notre base d'actionnaires", a déclaré M. Bittner. "Nous considérons cela comme un effort de marketing pour nous rapprocher de notre communauté.

Le prix du crowdfunding est de 1,78 euro (1,94 $) par action, ce qui valorise Vestiaire à 1,1 milliard d'euros (1,20 milliard de dollars). Ce chiffre est conforme au tour de table réalisé en novembre par la société de capital-investissement Eurazeo, son principal actionnaire avec une participation d'environ 25 %. À la mi-2022, la société était évaluée à 1,4 milliard d'euros.

"Cela reflète l'environnement actuel, mais je pense qu'il s'agit d'une évaluation juste", a déclaré M. Bittner. Le secteur du luxe ralentit au niveau mondial, les consommateurs exigeants et haut de gamme réduisant leurs dépenses.

Néanmoins, les ventes ont augmenté de 25 % sur la plateforme Vestiaire l'année dernière, a déclaré un porte-parole, car les gens achètent de plus en plus de vêtements et d'accessoires d'occasion, une tendance qui a poussé les grandes maisons de mode et les détaillants à mettre en place des sites de revente.

Vestiaire, qui perçoit une commission lorsque les clients vendent des articles tels que des sacs Gucci ou des trench-coats Burberry par l'intermédiaire du site, se présente comme une place de marché pour la mode d'occasion "désirable". Depuis novembre 2022, elle a interdit à plus de 60 marques de "fast fashion" d'être vendues sur la plateforme, dont Boohoo, Gap, H&M, Shein, Uniqlo et Zara.

Fondée à Paris en 2009, la société vise à devenir rentable vers la fin de l'année 2024, et une introduction en bourse "serait la prochaine étape naturelle une fois que nous aurons atteint la rentabilité", a déclaré le porte-parole dans un courriel.

Kering, propriétaire de Gucci, détient une participation de 5 % dans Vestiaire. Softbank est un investisseur depuis 2021, mais la société n'a pas révélé le montant de sa participation.

Le crowdfunding, via la plateforme britannique Crowdcube, sera ouvert mardi et la phase de souscription débutera le 6 février. (1 $ = 0,9189 euros) (Reportage de Helen Reid ; Rédaction de Richard Chang)