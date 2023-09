New York (awp/afp) - Artémis, holding de la famille Pinault, va prendre le contrôle de l'agence de talents américaine Creative Artists Agency (CAA), l'une des plus importantes au monde et présente dans le divertissement et le sport.

L'accord entre les parties prévoit le rachat par Artémis de la participation majoritaire détenue par la société d'investissements américaine TPG, entrée dans le capital de CAA il y a treize ans, selon un communiqué commun publié jeudi.

Selon plusieurs médias, TPG avait porté sa participation de 35% en 2010 à 53% en 2014.

La société d'investissements Temasek, dont le siège se trouve à Singapour, restera actionnaire minoritaire, a précisé le communiqué.

Le montant de la transaction, dont la finalisation est attendue d'ici la fin de l'année, n'a pas été divulgué.

Plusieurs médias américains avaient évoqué, il y a quelques jours, une prise de participation portant sur environ sept milliards de dollars.

Fondée en 1975, l'agence représente des artistes ainsi que des marques notamment dans le divertissement (cinéma, télévision, mode, édition, jeux vidéo, théâtre, etc.) et le sport (football, basketball, baseball, football américain, etc.).

Figurent notamment dans son portefeuille très fourni et très diversifié les chanteurs Ariana Grande, Aerosmith et Beyoncé, les acteurs Tom Hanks, Helen Mirren, Brad Pitt ou encore Salma Hayek --qui n'est autre que l'épouse de François-Henri Pinault--, ainsi que l'entraîneur de l'équipe du Real Madrid Carlo Ancelotti.

"Position formidable"

"L'exceptionnelle perspicacité, les relations et l'accès à différents secteurs clefs, associés à un très vaste niveau de collaboration et d'innovation, offrent à l'entreprise une position formidable pour fournir des opportunités mondiales à la diversité de ses clients", a estimé François-Henri Pinault, patron d'Artémis, cité dans le communiqué.

"CAA remplit toutes les caractéristiques pour faire partie de la famille Artémis, apportant à nos autres actifs une diversité accrue en termes de présence géographique et d'activités", a-t-il ajouté.

Le trio de direction de CAA --Bryan Lourd, Kevin Huvane et Richard Lovett-- a qualifié Artémis d'"investisseur stratégique du plus haut niveau" ayant un "rayonnement mondial et des ressources dans de très nombreux secteurs intéressants pour nos clients".

Ils ont tous trois pris un engagement de long terme à rester aux commandes de l'entreprise.

Le siège de CAA se trouve à Los Angeles mais l'agence est présente dans le monde entier avec des bureaux à Londres, Pékin, Genève, Munich, Stockholm, Toronto, etc.

Elle a finalisé en 2022 l'acquisition de sa concurrente hollywoodienne ICM Partners --pour 750 millions de dollars d'après des médias.

Artémis, fondée en 1992, est actionnaire majoritaire du groupe de luxe français Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga) et possède également la maison d'enchères Christie's, plusieurs vignobles et des actifs dans le sport comme le Stade Rennais FC (Ligue 1 de football).

afp/al