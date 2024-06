* En Europe, le CAC 40 a perdu 1,03% et le Stoxx 600 0,43%



* Wall Street sur de faibles variations à mi-séance



* Attentisme avant l'inflation US et le débat Biden-Trump



* L'action H&M délaissée, le titre Kering applaudi



par Claude Chendjou



PARIS, 27 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en baisse jeudi sur fond d'aversion au risque à l'approche des élections législatives en France, tandis que Wall Street était sur de faibles variations dans l'attente d'indicateurs clés et avant le premier débat en vue de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 1,03% à 7.530,72 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,55%. Le Dax allemand , soutenu par l'immobilier et les valeurs industrielles, a avancé de 0,30%.



L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,27%, le FTSEurofirst 300



de 0,44% et le Stoxx 600 de 0,43%.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,21%, tandis que le Standard & Poor's 500 grignote 0,02% et le Nasdaq avance de 0,21%.



Les investisseurs attendent le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump qui va avoir lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, tandis que sur le plan économique, les chiffres de l'indice des prix PCE seront publiés vendredi.



Les données du jour ont été mitigées avec un chiffre définitif du PIB pour le premier trimestre ressorti au-dessus de l'estimation précédente et un recul des inscriptions hebdomadaires au chômage. Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux Etats-Unis, elles, ont chuté de manière inattendue en mai, tandis que les commandes de biens durables de base ont reculé de 0,1% contre une prévision de hausse de 0,2%.



En Europe, sur le plan sectoriel, la distribution (-1,88%)et les ressources de base (-0,86%) ont souffert après les résultats décevants de H&M et la dégradation d'Anglo American .



Sur le segment obligataire, le rendement de l'OAT française à dix ans



a dépassé 3,278%, contre un sommet de 3,242% pour son équivalent portugais . Le premier tour des élections législatives anticipées en France est prévu dimanche dans un scrutin très polarisé. Un nouveau débat télévisé doit opposer dans la soirée les chefs de file des trois principales coalitions alors que les sondages donnent le Rassemblement national (RN) en tête, devant l'alliance de gauche et la majorité présidentielle.



VALEURS EN EUROPE



OVHcloud a bondi de 14,17% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse plus forte que prévu.



Kering a pris 4,67%, BofA Global Research étant passé de "sous-performance" à "acheter" sur le groupe de luxe.



Anglo American a abandonné 1,48% avec la décision de Berenberg d'abaisser sa recommandation sur le titre à "vendre" contre "conserver", citant des inquiétudes sur les nouveaux plans stratégiques du groupe.



H&M a plongé de 12,97% après avoir fait état jeudi d'un bénéfice au deuxième trimestre en deçà des attentes et prévenu d'une baisse de ses ventes en juin, semant le doute sur son objectif annuel de marge opérationnelle.



CHANGES



Le dollar recule de 0,15% face à un panier de devises de référence mais reste proche du sommet de près de deux mois atteint mercredi à 106,13 points.



L'euro avance de 0,24%, à 1,0705 dollar, mais se dirige vers une perte de 1,4% sur l'ensemble du mois en raison du risque politique en France.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 2,448%, mais l'écart avec son équivalent français de même échéance a grimpé de plus de neuf points de base (pdb), à 81,65 pdb.



Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule de près de trois points de base, à 4,2864%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers profitent du risque d'une rupture de l'approvisionnement sur fond de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient: le Brent avance de 0,47% à 85,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,35% à 81,18 dollars



.



A SUIVRE VENDREDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)