Sabato De Sarno prend la direction de la création de Gucci

PARIS (awp/afp) - L'italien Sabato De Sarno, actuel directeur de la mode chez Valentino, va prendre la tête de la direction de la création de Gucci, après le départ d'Alessandro Michele fin 2022, ont annoncé samedi dans un communiqué Gucci et sa maison-mère, le groupe Kering.

Le créateur napolitain, qui supervisait jusqu'ici les collections homme et femme chez Valentino, débutera "dans ses nouvelles responsabilités dès qu'il sera libéré des obligations liées à ses fonctions actuelles" et présentera "sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023", est-il précisé.

Il succède au styliste Alessandro Michele qui avait quitté Gucci en novembre, après sept ans en tant que directeur de la création.

Appelé en 2015 à la rescousse pour relancer des ventes en berne, Alessandro Michele avait donné à la griffe un nouveau souffle avec des collections audacieuses, souvent très fleuries et ludiques.

S'il a marqué de sa patte la maison Gucci, le styliste n'avait pas réussi à relancer les ventes avec la même vigueur que ses concurrents.

Sabato De Sarno dirigera le studio de création de Gucci et sera rattaché au PDG de la maison, Marco Bizzarri. Il aura pour tâche "de définir et d'exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle".

M. De Sarno a commencé sa carrière chez Prada en 2005, puis a rejoint Dolce & Gabbana avant de rejoindre Valentino en 2009 où il a grimpé les échelons jusqu'à devenir directeur de la mode.

"Je suis convaincu que, grâce à sa connaissance et à sa fine compréhension de l'héritage unique de Gucci, il dirigera nos équipes créatives avec une vision distinctive, qui permettra d'ouvrir une nouvelle page passionnante de l'histoire de la Maison", a déclaré Marco Bizzarri, PDG de Gucci, cité dans le communiqué.

