Kering : Crédit Suisse relevé son objectif de cours

01/10/2020 | 16:04

Crédit Suisse a relevé son objectif de cours de 540 euros à 585 euros et confirme son conseil à l'achat sur le titre.



Le groupe va publier ses chiffres sur le 3ème trimestre 2020 le 22 octobre. Avant cette publication, l'analyste relève de 2 à 4 % ses estimations de bénéfices d'exploitation pour l'exercice 20-21.



' Nous prévoyons maintenant des ventes organiques de -10% au troisième trimestre et un bénéfice d'exploitation de 3,0 milliards d'euros pour l'année fiscale 2020 ' indique Crédit Suisse.



' Les estimations du bénéfice d'exploitation sont de 6 % inférieures au consensus mais conformes à celles de l'exercice 21e '.



