Kering : Crédit Suisse relève son objectif de cours

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Kering avec un objectif de cours relevé de 605 à 675 euros, du fait notamment de la revalorisation récente des multiples de valorisation des pairs pour le groupe de luxe français.



Il 'continue de voir Kering comme l'une des valeurs dédiées au luxe les plus attractives à long terme, étant donnés la force de son portefeuille de marques et son avantage en termes de taille', jugeant aussi sa marque Gucci 'mieux équipée pour éviter les faux pas du passé'.



