Kering : Goldman Sachs réitère son conseil sur la valeur

L'analyste estime que les ventes et l'EBIT du groupe pour l'exercice 2020 sont globalement conformes aux attentes du marché.



Il souligne que les ventes de la marque Gucci sont en baisse de 10,3 % au 4e trimestre, contre une prévision de Goldman Sachs de -3,9 % et un consensus de -6,4 %. Les autres marques de Kering ont connu une croissance sous-jacente positive au quatrième trimestre (Bottega Veneta +15,7%, Saint Laurent +1%).



' Il convient de noter que le groupe a fait preuve d'une forte maîtrise des coûts avec une marge EBIT ajustée de 23,9 %, par rapport à l'année précédente (GSe/cons de 22,6 % et 23,5 %). La marque Gucci a réalisé une marge d'EBIT de 35,1 % pour l'année fiscale 2020, conformément aux attentes (35,1 %/35,2 % GSe/cons) ' indique le bureau d'analyses.



Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 720 E.



