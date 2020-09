Kering : MainFirst relève son objectif de cours

21/09/2020 | 15:43

Les analystes de MainFirst ont relevé lundi leur objectif de cours sur Kering, visant désormais 605 euros, en perspective d'une consommation qu'ils anticipent comme plus soutenue que prévu au titre du troisième trimestre.



Le bureau d'études allemand explique avoir ajusté ses prévisions afin de tenir compte de tendances meilleures qu'attendu, en particulier au sein du marché américain du détail.



MainFirst - qui affiche toujours une recommandation 'conserver' sur le titre - note que le titre Kering se traite actuellement sur la base d'un PER 2021 de 24.1x, soit l'un des niveaux de valorisation les plus faibles au sein du secteur du luxe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.