Kering : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo indique que les marques de la société ont connu sur l'été une amélioration séquentielle visible avec des progressions au-dessus des attentes en Chine et aux Etats Unis.



Le bureau d'analyses confirme cependant son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 494 E.



' La croissance organique d'ensemble au T3 devrait faire clairement mieux que les -10% que nous attendions initialement mais qu'il est sans doute encore trop tôt pour tabler sur un retour à des croissances proches de zéro voire positives '.



' Nous remontons notre prévision de croissance organique pour le groupe dans son ensemble à -6% sur le T3 contre -10% précédemment mais le changement sur le T4 est relativement marginal à -5% contre -6% '.



' En Chine, on va dépasser au global les scores voisins de +40% mentionnés pour le T2 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime également que Kering dans l'ensemble devrait être en mesure de sortir en croissance organique positive sur le trimestre en Amérique du Nord. L'analyste remarque que la tendance en septembre ne semble pas montrer de fléchissement perceptible.



