Kering : AlphaValue abaisse son conseil

AlphaValue indique avoir ramené sa recommandation sur Kering à 'accumuler' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours établi à 632 euros.



S'il met en évidence la valorisation moins exigeante du titre par rapport à celles de ses pairs du secteur du luxe, ainsi que le redressement opéré par les marques Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, le bureau d'études souligne également la forte dépendance de Gucci au secteur du tourisme, en berne avec la pandémie.



AlphaValue se dit par ailleurs prudent sur le titre en raison de l'enquête pour blanchiment de fraude fiscale ouverte sur le groupe en France et au vu des projets d'expansion de Gucci, une décision qui pourrait être 'à double tranchant' alors que ses rivaux Hermès et LVMH privilégient l'effet rareté de leurs produits.



