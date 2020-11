Coronavirus: Le Printemps ferme des magasins à la suite de l'épidémie

PARIS (Reuters) - Le Printemps va fermer certains de ses magasins en France, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi Jean-Jacques Liebert, délégué syndical central CGT.

Les commerçants ont été durement touchés par les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie, comme le confinement, mais aussi par une baisse du tourisme induite par les restrictions de déplacements internationaux.

Le Printemps, qui propose des cosmétiques et des marques de luxe comme Gucci ou Burberry, et qui appartient à des investisseurs qataris, est particulièrement sensible à la fréquentation touristique de ses enseignes, notamment celle de son magasin parisien du boulevard Haussmann.

Le groupe de grands magasins fermera quatre de ses 19 magasins de l'enseigne "Printemps" dont celui du Havre et celui de Strasbourg, a dit la CGT.

L'un des magasins du Printemps situé dans un centre commercial parisien doit également fermer tout comme trois des magasins de vêtements de sport Citadium du groupe.

Quelque 450 emplois, près de 15% des employés du Printemps, sont menacés, ajoute la CGT, précisant que cela comprend du personnel travaillant en magasin, mais aussi au siège social.

Avant même l'épidémie, les grandes chaînes de magasins avaient été fragilisées par la crise des Gilets jaunes et par les grèves des transports parisiens.

Le Printemps n'était pas immédiatement joignable pour un commentaire, mais le journal Le Monde citait une porte-parole de la marque disant que les mesures étaient destinées à "réduire les pertes opérationnelles du groupe."

(Sarah White; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)