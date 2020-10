KERING : Invest Securities passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé sa recommandation sur Kering de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 525 à 630 euros. Le broker souligne que le troisième trimestre de Kering confirme une nette amélioration des tendances et un potentiel certain dans un secteur qui bien que très touché par la crise sanitaire, conserve des fondamentaux sains…"Le cœur de la demande rebondit (Chine), et les inégalités que la crise inédite que nous traversons, loin d'émousser le pouvoir d'achat des classes supérieures, renforcent la richesse des ultra riches…. C'est malsain, mais cela explique pourquoi en Europe, et plus encore aux Etats-Unis, la demande domestique montre au troisième trimestre des tendances lissant la pression liée à la quasi disparition des marchés de flux (touristiques) d'une contribution, il est vrai, faible aux Etats-Unis", ajoute le bureau d'études.Crise ou pas, le courtier continue de penser que Kering a le portefeuille de marques et la stratégie ad-hoc (omnicanalité et interactions consommateurs/marques) pour extérioriser un potentiel de croissance in fine supérieur à ses pairs.