KERING : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies a relevé son objectif de cours sur Kering de 570 à 650 euros sur Kering tout en maintenant sa recommandation Conserver. Le broker a cependant réduit ses estimations de bénéfices pour 2020, 2021 et 2022 à la lumière des informations récentes. Bien que le groupe continue de prendre des parts de marché et que la croissance de la plupart de ses marques accélère ces derniers mois, le bureau d'études reste prudent Gucci - la pleine reprise prendra du temps.



En revanche, l'annonce d'une enquête en France est plus dommageable pour les notes ESG qu'autre chose.