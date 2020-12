KERING : UBS reste Neutre

UBS a confirmé son opinion Neutre et son objectif de cours de 624 euros après deux jours d'une réunion investisseurs. Le broker a retenu que le management était confiant vis-à-vis de l'évolution de Gucci, qui est bien sous contrôle et qui devait porter ses fruits à moyen et long terme. Cependant, Kering n'attend pas de retour à une marge opérationnelle courante historiquement élevée de 30% l'an prochain en raison des investissements nécessaires sur la marque italienne. Le groupe n'exclut toutefois pas le retour à un tel niveau à terme.



UBS est confiant dans la stratégie de Kering sur le long terme grâce au potentiel de ses marques et aux opportunités offertes par son bilan solide. A court terme en revanche, le potentiel de hausse du titre est limité alors que Gucci est en transition et qu'il n'y pas pas de catalyseurs.