Kering : COMMUNIQUÉ ÉTABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DE LA SOCIÉTÉ KERING

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KERING (Paris:KER) à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

50 187 988 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 325 Titres

48 411 230,47 €

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.

www.kering.com

Twitter: @KeringGroup

LinkedIn: Kering

Instagram: @kering_official

YouTube: KeringGroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210105005492/fr/