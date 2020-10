Kering : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

Yves Saint Laurent retrouve dès ce trimestre une dynamique de croissance tant dans ses boutiques en propre que dans le canal Wholesale, avec un chiffre d'affaires total de 510,7 millions d'euros, en hausse de +0,8% en données publiées et de +3,9% en comparable. Les ventes dans le réseau de magasins en propre augmentent de +5,8% en comparable. Au-delà de sa forte attractivité auprès des clientèles locales en Europe et en Amérique du Nord, la Maison bénéficie d'une pénétration accrue en Asie-Pacifique, où sa visibilité augmente tandis que son réseau de magasins se développe. Les ventes en ligne font plus que doubler, soutenues notamment par le succès du lancement du site d'e-commerce de la Maison en Chine au mois de juin.

Le chiffre d'affaires total de Kering s'établit à 3 717,7 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en retrait de -4,3% en données publiées et de -1,2% en comparable, un rebond significatif par rapport à une baisse de -43,5% en données publiées et de -43,7% en comparable au deuxième trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires de « Corporate et autres » est en hausse de +10,1% en données publiées et de +13,8% en comparable, grâce à la performance solide de Kering Eyewear ce trimestre.

Malgré une forte exposition à l'Europe de l'Ouest et au Japon, les Maisons de Joaillerie résistent bien, soutenues par la croissance de Boucheron en Asie-Pacifique et par le succès grandissant de Qeelin. Les Manufactures Horlogères, fortement impactées par la crise, continuent de s'orienter vers une distribution plus exclusive.

Alexander McQueen et Balenciaga connaissent des rythmes de croissance à deux chiffres à la fois dans leur réseau en propre et en Wholesale. Ces deux Maisons bénéficient de l'expansion de leur réseau de distribution en propre dans les marchés en forte croissance, notamment l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Leurs ventes online sont elles aussi en accélération.

L'ensemble Autres Maisons renoue avec sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires en augmentation de +9,3% en données publiées et de +11,7% en comparable, s'établissant à 669,1 millions d'euros. Les ventes dans les boutiques en propre sont en hausse de +10,0% sur le trimestre et les ventes Wholesale s'inscrivent en hausse de +16,7%.

L'excellente réception des collections de Bottega Veneta ne fait que se confirmer, tant auprès des fidèles de la Maison que des nouveaux clients, avec un chiffre d'affaires en hausse de +17,0% en données publiées et de +20,7% en comparable, à 332,5 millions d'euros. Les ventes dans les magasins en propre augmentent de +12,1% sur des bases de comparaison élevées, portées par une excellente performance en Asie-Pacifique et une solide croissance en Amérique du Nord. Les ventes en ligne enregistrent une croissance à trois chiffres.

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JUILLET 2020

Kerby Jean-Raymond et Kering lancent « Your Friends In New York »

10 septembre 2020 - Kerby Jean-Raymond et Kering ont annoncé la création de « Your Friends in New York », une plateforme inédite destinée à soutenir la prochaine génération d'innovateurs. « Your Friends in New York » a vocation à combiner mode, musique, art, mécénat et bien-être pour former un écosystème de créativité qui réinvente la manière dont les consommateurs découvrent et interagissent avec les marques, y compris Pyer Moss, la marque créée par Kerby Jean-Raymond. Kering soutient le projet en tant que partenaire afin d'être partie prenante de cette puissante communauté dédiée aux nouveaux talents et à l'innovation.

Kering et ses maisons s'unissent pour soutenir « I love Beirut », le concert caritatif de Mika

17 septembre 2020 - Kering et ses Maisons (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, et Kering Eyewear) se sont unis pour soutenir le concert caritatif « I Love Beirut », créé par le chanteur libano-britannique Mika, afin de venir en aide aux victimes de la double explosion qui a frappé Beyrouth le 4 août dernier. Ce concert s'est tenu le 19 septembre. Tous les bénéfices des ventes, ainsi que les fonds récoltés grâce à la campagne de collecte lancée en parallèle, ont été reversés à l'antenne libanaise de la Croix-Rouge et à l'association Save The Children Lebanon.

Succès de la cession de 5,9% du capital de Puma par Kering

6 octobre 2020 - Kering a annoncé la cession, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, tels que définis à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, d'environ 5,9% du capital de Puma SE pour un montant total d'environ 655,6 millions d'euros, correspondant à un prix de cession de 74,50 euros par action Puma. A la suite de cette transaction, Kering détiendra une participation de 9,8% au capital de Puma. Kering et Artémis ont consenti un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l'issue d'une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des Actions, sous réserve de certaines exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par les coordinateurs globaux. Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure financière.

Kering Japon a inauguré son nouveau siège à Tokyo

9 octobre 2020 - Kering a annoncé l'ouverture de son nouveau siège japonais sur l'avenue Omotesando, au cœur de Tokyo. En 2021, les trois premiers étages du bâtiment Kering accueilleront un flagship Bottega Veneta, le premier magasin au Japon conçu par le Directeur artistique de la Maison Daniel Lee. Cet immeuble, ancien siège japonais d'une marque de luxe italienne, a été acquis par Kering en 2019 avec le soutien d'un partenaire immobilier. Conçue en 2004 par l'architecte japonais Toyo Ito, lauréat du prix Pritzker, la façade fait partie des hauts lieux architecturaux de la ville depuis plus de 15 ans.

Présentation du rapport de progrès un an après le lancement du Fashion Pact

12 octobre 2020 - Après un an d'existence, le Fashion Pact a publié un premier rapport de progrès. Coalition mondiale d'entreprises de la mode et du textile, suscitée par une mission confiée par le Président français Emmanuel Macron à François-Henri Pinault, PDG de Kering, le Fashion Pact compte aujourd'hui 60 entreprises membres, toutes engagées autour d'un ensemble d'objectifs environnementaux ambitieux en matière de climat, de biodiversité et de protection des océans. En s'appuyant sur les meilleures expertises techniques, les membres du Fashion Pact ont identifié sept objectifs stratégiques concrets, en particulier là où seule une action collective peut permettre de déployer des solutions pour avoir un réel impact à l'échelle mondiale. La coalition a réalisé de premières avancées, notamment la mise en place d'une structure opérationnelle, le développement d'un tableau de bord d'indicateurs de performance pour mesurer l'impact des efforts communs, et le démarrage d'une collaboration active en matière de biodiversité avec des experts techniques du secteur.

