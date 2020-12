Kering : Communiqué de pre

À la suite d'un article de presse mis en ligne le 15 décembre 2020 mettant en cause Kering, le Parquet National Financier a confirmé avoir ouvert une enquête préliminaire en février 2019. Cette information n'avait pas été portée à la connaissance de Kering jusqu'à présent.

Cette enquête apparaît liée aux éventuelles conséquences, pour les sociétés françaises de Kering, d'une procédure ouverte en novembre 2017 à l'encontre de LGI, filiale suisse du Groupe, qui s'est conclue par un accord entre Gucci et l'administration fiscale italienne en mai 2019.

Kering conteste avec la plus grande fermeté les allégations contenues dans cet article et relayées par d'autres médias.

Le groupe apportera sa pleine coopération à l'enquête, en toute clarté et avec sérénité.

Kering continuera de communiquer de manière complète et diligente sur ses litiges fiscaux.

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait près de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 15,9 milliards d'euros.

