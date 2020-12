Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 16 décembre 2020 18/12/2020 | 19:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 au 16 décembre 2020 Nom de Code Identifiant Jour de la Code identifiant de Volume total Prix pondéré moyen journalier journalier d'acquisition Marché l'émetteur de l'émetteur transaction l'instrument financier (en nombre d'actions) des actions KERING KER.PA 11/12/2020 FR0000121485 15 000 573,94 € XPAR 8 609 100,00 € KERING KER.PA 14/12/2020 FR0000121485 15 000 567,55 € XPAR 8 513 250,00 € KERING KER.PA 15/12/2020 FR0000121485 15 000 570,32 € XPAR 8 554 800,00 € KERING KER.PA 16/12/2020 FR0000121485 5 000 562,21 € XPAR 2 811 050,00 € TOTAL 50 000 569,76 € 28 488 200,00 € Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant Jour/heure Code identifiant Prix Quantité Code Numéro de référence Nom du PSI Code Identifiant PSI unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur de l'émetteur de la transaction de l'instrument financier achetée de la transaction (unité) marché KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:20:01 FR0000121485 574.6 EUR 227 XPAR 00403134091TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:56 FR0000121485 574.6 EUR 67 XPAR 00403134062TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:55 FR0000121485 574.6 EUR 7 XPAR 00403134060TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 10 XPAR 00403133983TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 109 XPAR 00403133982TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 19 XPAR 00403133980TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 15 XPAR 00403133979TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 1 XPAR 00403133977TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 20 XPAR 00403133976TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 20 XPAR 00403133975TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 23 XPAR 00403133974TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 44 XPAR 00403133973TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 10 XPAR 00403133972TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 14 XPAR 00403133971TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 40 XPAR 00403133970TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 20 XPAR 00403133969TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:52 FR0000121485 574.6 EUR 90 XPAR 00403133968TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:21 FR0000121485 574.6 EUR 8 XPAR 00403133904TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:21 FR0000121485 574.6 EUR 21 XPAR 00403133903TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:21 FR0000121485 574.6 EUR 10 XPAR 00403133902TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:21 FR0000121485 574.6 EUR 16 XPAR 00403133901TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:21 FR0000121485 574.6 EUR 161 XPAR 00403133900TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:21 FR0000121485 574.6 EUR 60 XPAR 00403133899TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:06 FR0000121485 574.6 EUR 10 XPAR 00403133802TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:06 FR0000121485 574.6 EUR 16 XPAR 00403133799TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:19:06 FR0000121485 574.6 EUR 248 XPAR 00403133798TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 2 XPAR 00403133120TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 7 XPAR 00403133119TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 3 XPAR 00403133118TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 1 XPAR 00403133117TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 5 XPAR 00403133116TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 1 XPAR 00403133115TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:35 FR0000121485 574.6 EUR 2 XPAR 00403133114TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:26 FR0000121485 574.7 EUR 1 XPAR 00403133105TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:26 FR0000121485 574.7 EUR 1 XPAR 00403133104TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:20 FR0000121485 574.7 EUR 10 XPAR 00403133091TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:20 FR0000121485 574.7 EUR 4 XPAR 00403133090TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:20 FR0000121485 574.7 EUR 5 XPAR 00403133084TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:20 FR0000121485 574.7 EUR 8 XPAR 00403133088TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:20 FR0000121485 574.7 EUR 9 XPAR 00403133086TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 1/104 KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:20 FR0000121485 574.7 EUR 10 XPAR 00403133082TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403133035TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 2 XPAR 00403133033TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 1 XPAR 00403133032TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 9 XPAR 00403133030TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 1 XPAR 00403133028TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403133027TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 1 XPAR 00403133023TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403133022TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 6 XPAR 00403133021TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:15:15 FR0000121485 574.8 EUR 1 XPAR 00403133020TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:14:57 FR0000121485 574.8 EUR 5 XPAR 00403132969TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:14:57 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403132968TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:14:50 FR0000121485 574.8 EUR 9 XPAR 00403132960TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:14:34 FR0000121485 574.8 EUR 10 XPAR 00403132941TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:14:34 FR0000121485 574.8 EUR 5 XPAR 00403132940TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:57 FR0000121485 574.7 EUR 9 XPAR 00403132865TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:57 FR0000121485 574.7 EUR 2 XPAR 00403132864TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:57 FR0000121485 574.7 EUR 13 XPAR 00403132863TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:57 FR0000121485 574.7 EUR 10 XPAR 00403132862TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:57 FR0000121485 574.7 EUR 6 XPAR 00403132861TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:54 FR0000121485 574.8 EUR 8 XPAR 00403132855TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:54 FR0000121485 574.8 EUR 2 XPAR 00403132853TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:54 FR0000121485 574.8 EUR 7 XPAR 00403132854TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:24 FR0000121485 574.5 EUR 10 XPAR 00403132771TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:24 FR0000121485 574.5 EUR 6 XPAR 00403132770TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:14 FR0000121485 574.5 EUR 3 XPAR 00403132737TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:14 FR0000121485 574.6 EUR 10 XPAR 00403132736TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:14 FR0000121485 574.6 EUR 5 XPAR 00403132735TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:14 FR0000121485 574.6 EUR 5 XPAR 00403132734TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:14 FR0000121485 574.6 EUR 6 XPAR 00403132733TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:05 FR0000121485 574.7 EUR 8 XPAR 00403132694TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:13:05 FR0000121485 574.7 EUR 6 XPAR 00403132693TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:21 FR0000121485 574.7 EUR 9 XPAR 00403132528TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:21 FR0000121485 574.7 EUR 2 XPAR 00403132527TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:21 FR0000121485 574.7 EUR 3 XPAR 00403132526TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:21 FR0000121485 574.7 EUR 3 XPAR 00403132525TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:11 FR0000121485 574.7 EUR 10 XPAR 00403132505TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:11 FR0000121485 574.7 EUR 4 XPAR 00403132504TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:11 FR0000121485 574.7 EUR 10 XPAR 00403132503TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:11 FR0000121485 574.7 EUR 6 XPAR 00403132502TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:12:02 FR0000121485 574.8 EUR 6 XPAR 00403132464TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:11:54 FR0000121485 574.7 EUR 17 XPAR 00403132451TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:11:54 FR0000121485 574.7 EUR 4 XPAR 00403132450TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:11:51 FR0000121485 574.8 EUR 8 XPAR 00403132437TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:11:38 FR0000121485 574.5 EUR 5 XPAR 00403132408TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:50 FR0000121485 574.7 EUR 1 XPAR 00403132305TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:50 FR0000121485 574.7 EUR 2 XPAR 00403132303TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:50 FR0000121485 574.7 EUR 9 XPAR 00403132304TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 574.9 EUR 7 XPAR 00403132292TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 574.9 EUR 6 XPAR 00403132290TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575,00 EUR 6 XPAR 00403132291TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575,00 EUR 10 XPAR 00403132289TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575,00 EUR 5 XPAR 00403132288TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575.1 EUR 17 XPAR 00403132274TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403132271TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575.1 EUR 4 XPAR 00403132273TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:46 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403132272TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:45 FR0000121485 575.2 EUR 3 XPAR 00403132266TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:45 FR0000121485 575.2 EUR 12 XPAR 00403132265TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:08 FR0000121485 575,00 EUR 7 XPAR 00403132078TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:10:08 FR0000121485 575,00 EUR 6 XPAR 00403132077TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:59 FR0000121485 574.9 EUR 10 XPAR 00403132045TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:58 FR0000121485 575,00 EUR 24 XPAR 00403132039TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:58 FR0000121485 575,00 EUR 6 XPAR 00403132038TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:58 FR0000121485 575,00 EUR 8 XPAR 00403132037TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:32 FR0000121485 574.9 EUR 5 XPAR 00403131890TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:10 FR0000121485 574.8 EUR 6 XPAR 00403131853TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:10 FR0000121485 574.8 EUR 2 XPAR 00403131852TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:08 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403131838TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:09:08 FR0000121485 574.8 EUR 4 XPAR 00403131837TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:58 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403131807TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 2/104 KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:58 FR0000121485 574.8 EUR 2 XPAR 00403131806TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:46 FR0000121485 575,00 EUR 2 XPAR 00403131793TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:39 FR0000121485 575.1 EUR 8 XPAR 00403131778TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:39 FR0000121485 575.1 EUR 2 XPAR 00403131776TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:39 FR0000121485 575.2 EUR 2 XPAR 00403131773TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:29 FR0000121485 575.4 EUR 6 XPAR 00403131746TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:29 FR0000121485 575.4 EUR 4 XPAR 00403131745TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:28 FR0000121485 575.5 EUR 10 XPAR 00403131742TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:28 FR0000121485 575.5 EUR 2 XPAR 00403131741TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:27 FR0000121485 575.6 EUR 3 XPAR 00403131736TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:27 FR0000121485 575.7 EUR 19 XPAR 00403131737TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:08:27 FR0000121485 575.7 EUR 10 XPAR 00403131735TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:57 FR0000121485 575.8 EUR 4 XPAR 00403131660TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:41 FR0000121485 575.7 EUR 6 XPAR 00403131601TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:41 FR0000121485 575.7 EUR 2 XPAR 00403131600TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:41 FR0000121485 575.7 EUR 10 XPAR 00403131599TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:38 FR0000121485 575.8 EUR 10 XPAR 00403131594TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:38 FR0000121485 575.8 EUR 6 XPAR 00403131593TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:38 FR0000121485 575.9 EUR 10 XPAR 00403131592TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:38 FR0000121485 575.9 EUR 6 XPAR 00403131591TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:32 FR0000121485 576,00 EUR 4 XPAR 00403131564TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:32 FR0000121485 576,00 EUR 6 XPAR 00403131563TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:32 FR0000121485 576,00 EUR 6 XPAR 00403131561TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:11 FR0000121485 575.8 EUR 8 XPAR 00403131507TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:11 FR0000121485 575.8 EUR 6 XPAR 00403131506TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:06 FR0000121485 575.8 EUR 5 XPAR 00403131501TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:06 FR0000121485 575.8 EUR 19 XPAR 00403131500TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:07:06 FR0000121485 575.8 EUR 25 XPAR 00403131498TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:59 FR0000121485 575.8 EUR 7 XPAR 00403131471TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:59 FR0000121485 575.8 EUR 6 XPAR 00403131470TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:59 FR0000121485 575.8 EUR 3 XPAR 00403131469TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:52 FR0000121485 575.7 EUR 1 XPAR 00403131457TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:49 FR0000121485 575.7 EUR 2 XPAR 00403131454TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:49 FR0000121485 575.7 EUR 2 XPAR 00403131453TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:10 FR0000121485 575.6 EUR 6 XPAR 00403131266TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:06:10 FR0000121485 575.6 EUR 9 XPAR 00403131265TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:54 FR0000121485 575.5 EUR 10 XPAR 00403131162TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:54 FR0000121485 575.5 EUR 6 XPAR 00403131161TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:45 FR0000121485 575.4 EUR 9 XPAR 00403131141TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:45 FR0000121485 575.4 EUR 1 XPAR 00403131140TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:45 FR0000121485 575.4 EUR 23 XPAR 00403131138TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:45 FR0000121485 575.4 EUR 7 XPAR 00403131136TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:33 FR0000121485 575.4 EUR 3 XPAR 00403131100TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:22 FR0000121485 575.3 EUR 2 XPAR 00403131087TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:22 FR0000121485 575.3 EUR 2 XPAR 00403131086TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:22 FR0000121485 575.3 EUR 6 XPAR 00403131080TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:22 FR0000121485 575.3 EUR 10 XPAR 00403131078TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:05:03 FR0000121485 575.1 EUR 1 XPAR 00403130897TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 1 XPAR 00403130834TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 9 XPAR 00403130833TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 2 XPAR 00403130831TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 6 XPAR 00403130832TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 1 XPAR 00403130830TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 2 XPAR 00403130828TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:44 FR0000121485 575,00 EUR 4 XPAR 00403130829TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:35 FR0000121485 575.1 EUR 1 XPAR 00403130773TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:32 FR0000121485 575.1 EUR 3 XPAR 00403130760TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:32 FR0000121485 575.1 EUR 2 XPAR 00403130758TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:32 FR0000121485 575.1 EUR 7 XPAR 00403130759TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:22 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403130750TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:22 FR0000121485 575.1 EUR 5 XPAR 00403130748TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:22 FR0000121485 575.1 EUR 9 XPAR 00403130747TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:22 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403130746TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:04:00 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403130644TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:39 FR0000121485 574.9 EUR 5 XPAR 00403130543TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:36 FR0000121485 575,00 EUR 3 XPAR 00403130541TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:30 FR0000121485 575.1 EUR 2 XPAR 00403130524TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:19 FR0000121485 575.1 EUR 21 XPAR 00403130469TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:19 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403130468TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:19 FR0000121485 575.1 EUR 12 XPAR 00403130467TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:17 FR0000121485 575.2 EUR 20 XPAR 00403130463TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:17 FR0000121485 575.2 EUR 10 XPAR 00403130462TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 3/104 KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:17 FR0000121485 575.2 EUR 6 XPAR 00403130461TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:07 FR0000121485 575.2 EUR 2 XPAR 00403130397TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:03:07 FR0000121485 575.2 EUR 10 XPAR 00403130396TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:02:31 FR0000121485 574.9 EUR 6 XPAR 00403130219TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:02:31 FR0000121485 574.9 EUR 23 XPAR 00403130218TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:02:05 FR0000121485 574.9 EUR 6 XPAR 00403130136TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:02:01 FR0000121485 574.8 EUR 4 XPAR 00403130116TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:02:01 FR0000121485 574.8 EUR 5 XPAR 00403130115TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:59 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403130070TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:59 FR0000121485 574.8 EUR 6 XPAR 00403130068TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:55 FR0000121485 574.8 EUR 22 XPAR 00403130058TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:55 FR0000121485 574.8 EUR 3 XPAR 00403130056TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:55 FR0000121485 574.8 EUR 6 XPAR 00403130054TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:30 FR0000121485 574.7 EUR 6 XPAR 00403129958TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:30 FR0000121485 574.7 EUR 6 XPAR 00403129957TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:01:03 FR0000121485 574.5 EUR 2 XPAR 00403129885TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:52 FR0000121485 574.7 EUR 2 XPAR 00403129858TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:51 FR0000121485 574.7 EUR 3 XPAR 00403129854TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:47 FR0000121485 574.7 EUR 11 XPAR 00403129830TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:46 FR0000121485 574.8 EUR 2 XPAR 00403129828TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:46 FR0000121485 574.9 EUR 7 XPAR 00403129816TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:45 FR0000121485 575,00 EUR 1 XPAR 00403129814TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:45 FR0000121485 575,00 EUR 2 XPAR 00403129812TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:45 FR0000121485 575,00 EUR 10 XPAR 00403129810TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:40 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403129754TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:40 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403129753TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:40 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403129752TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:21 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403129717TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:21 FR0000121485 575.1 EUR 3 XPAR 00403129715TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:10 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403129626TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:10 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403129623TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:10 FR0000121485 575.1 EUR 19 XPAR 00403129625TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:10 FR0000121485 575.1 EUR 5 XPAR 00403129624TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:10 FR0000121485 575.1 EUR 5 XPAR 00403129622TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 17:00:10 FR0000121485 575.1 EUR 7 XPAR 00403129621TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 574.9 EUR 2 XPAR 00403129493TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 574.9 EUR 3 XPAR 00403129482TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 575,00 EUR 9 XPAR 00403129487TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 575,00 EUR 1 XPAR 00403129485TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 575,00 EUR 6 XPAR 00403129481TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 574.9 EUR 10 XPAR 00403129483TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 575,00 EUR 10 XPAR 00403129480TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:59:11 FR0000121485 575,00 EUR 6 XPAR 00403129479TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:52 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403129434TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:50 FR0000121485 575.1 EUR 17 XPAR 00403129420TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:50 FR0000121485 575.1 EUR 8 XPAR 00403129418TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:50 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403129417TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:01 FR0000121485 574.9 EUR 1 XPAR 00403129206TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:01 FR0000121485 574.9 EUR 2 XPAR 00403129205TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:00 FR0000121485 574.9 EUR 10 XPAR 00403129202TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:58:00 FR0000121485 574.9 EUR 4 XPAR 00403129201TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:44 FR0000121485 574.9 EUR 10 XPAR 00403129174TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:44 FR0000121485 574.9 EUR 4 XPAR 00403129173TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:43 FR0000121485 575,00 EUR 10 XPAR 00403129154TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:43 FR0000121485 575,00 EUR 5 XPAR 00403129153TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:11 FR0000121485 575.1 EUR 24 XPAR 00403129018TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:11 FR0000121485 575.1 EUR 5 XPAR 00403129017TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:11 FR0000121485 575.1 EUR 6 XPAR 00403129016TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:02 FR0000121485 575.2 EUR 1 XPAR 00403128961TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:57:02 FR0000121485 575.2 EUR 10 XPAR 00403128960TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:56:08 FR0000121485 575.1 EUR 3 XPAR 00403123394TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:56:07 FR0000121485 575.1 EUR 3 XPAR 00403123391TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:56:07 FR0000121485 575.1 EUR 16 XPAR 00403123390TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:56:07 FR0000121485 575.1 EUR 10 XPAR 00403123388TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:59 FR0000121485 575.2 EUR 3 XPAR 00403123295TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:59 FR0000121485 575.2 EUR 6 XPAR 00403123292TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:59 FR0000121485 575.2 EUR 1 XPAR 00403123294TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:59 FR0000121485 575.2 EUR 7 XPAR 00403123293TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:58 FR0000121485 575.2 EUR 3 XPAR 00403123282TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:57 FR0000121485 575.3 EUR 15 XPAR 00403123277TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:57 FR0000121485 575.3 EUR 3 XPAR 00403123275TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20201211 16:55:57 FR0000121485 575.3 EUR 3 XPAR 00403123274TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 4/104 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Kering SA published this content on 18 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 December 2020 18:26:01 UTC

© Publicnow 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KERING SA 19:27 KERING : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 16 décembre 2.. PU 19:17 KERING : Déclaration des Transactions sur Actions Propres BU 18:56 Gucci rejoint la plateforme d'e-commerce chinoise Tmall, propriété d'Alibaba DJ 09:02 Des sorcières, des dragons et des pirates 08:50 EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Vivendi, EssilorLuxottica, Kering, Vinci, Micro.. 08:20 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 17/12 BOURSE DE PARIS : Atone, la Bourse de Paris quasi stable en clôture AW 17/12 KERING : La valeur du jour à Paris KERING s'offre un rebond, le soufflé retombe AO 17/12 KERING : UBS reste Neutre AO 17/12 L'Europe monte, la Fed rassure, espoirs sur la relance budgétaire RE Recommandations des analystes sur KERING SA 09:02 Des sorcières, des dragons et des pirates 17/12 KERING : La valeur du jour à Paris KERING s'offre un rebond, le soufflé retombe AO 17/12 KERING : UBS reste Neutre AO