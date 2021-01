Kering : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 au 8 janvier 2021 12/01/2021 | 19:14 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 janvier 2021 Volume total Prix pondéré moyen Nom de Code Identifiant Jour de la Code identifiant de journalier journalier d'acquisition Marché l'émetteur de l'émetteur transaction l'instrument financier (en nombre des actions d'actions) KERING KER.PA 04/01/2021 FR0000121485 10 000 586,29 € XPAR KERING KER.PA 05/01/2021 FR0000121485 10 000 576,46 € XPAR KERING KER.PA 06/01/2021 FR0000121485 10 000 572,46 € XPAR TOTAL 30 000 578,40 € Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant Jour/heure Code identifiant Prix Quantité Code Numéro de référence Nom du PSI Code Identifiant PSI unitaire Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur de l'émetteur de la transaction de l'instrument financier achetée de la transaction (unité) marché KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:17:41 FR0000121485 581,60 EUR 34 XPAR 00403664233TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:17:41 FR0000121485 581,60 EUR 80 XPAR 00403664232TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:17:41 FR0000121485 581,60 EUR 500 XPAR 00403664231TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:17:41 FR0000121485 581,60 EUR 69 XPAR 00403664230TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:14:12 FR0000121485 582,00 EUR 1 XPAR 00403663770TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:14:07 FR0000121485 582,00 EUR 7 XPAR 00403663765TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:14:05 FR0000121485 582,10 EUR 12 XPAR 00403663757TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:14:05 FR0000121485 582,10 EUR 7 XPAR 00403663756TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:33 FR0000121485 582,10 EUR 7 XPAR 00403663703TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:12 FR0000121485 581,80 EUR 7 XPAR 00403663653TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:05 FR0000121485 581,90 EUR 4 XPAR 00403663636TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:05 FR0000121485 581,90 EUR 4 XPAR 00403663634TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:05 FR0000121485 581,90 EUR 3 XPAR 00403663633TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:05 FR0000121485 582,00 EUR 1 XPAR 00403663632TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:05 FR0000121485 582,00 EUR 8 XPAR 00403663631TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:13:04 FR0000121485 582,10 EUR 3 XPAR 00403663627TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:41 FR0000121485 581,70 EUR 8 XPAR 00403663577TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:14 FR0000121485 581,40 EUR 15 XPAR 00403663441TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:14 FR0000121485 581,40 EUR 3 XPAR 00403663440TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:14 FR0000121485 581,40 EUR 7 XPAR 00403663439TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:00 FR0000121485 581,20 EUR 1 XPAR 00403663386TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:00 FR0000121485 581,20 EUR 3 XPAR 00403663385TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:12:00 FR0000121485 581,20 EUR 3 XPAR 00403663384TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:11:51 FR0000121485 581,20 EUR 2 XPAR 00403663363TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:11:49 FR0000121485 581,20 EUR 1 XPAR 00403663349TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:11:24 FR0000121485 580,90 EUR 5 XPAR 00403663277TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:11:08 FR0000121485 580,40 EUR 2 XPAR 00403663220TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:55 FR0000121485 580,20 EUR 2 XPAR 00403663185TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:51 FR0000121485 580,30 EUR 4 XPAR 00403663183TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:49 FR0000121485 580,50 EUR 3 XPAR 00403663170TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:38 FR0000121485 580,40 EUR 2 XPAR 00403663145TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:38 FR0000121485 580,40 EUR 3 XPAR 00403663144TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:34 FR0000121485 580,50 EUR 4 XPAR 00403663134TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:24 FR0000121485 580,00 EUR 2 XPAR 00403663059TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:24 FR0000121485 580,00 EUR 2 XPAR 00403663058TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:18 FR0000121485 580,10 EUR 3 XPAR 00403663033TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:16 FR0000121485 580,20 EUR 5 XPAR 00403663027TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:03 FR0000121485 580,20 EUR 2 XPAR 00403662999TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:02 FR0000121485 580,30 EUR 3 XPAR 00403662995TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:10:01 FR0000121485 580,40 EUR 3 XPAR 00403662993TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:56 FR0000121485 580,50 EUR 7 XPAR 00403662979TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 1/82 KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:44 FR0000121485 580,50 EUR 3 XPAR 00403662906TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:41 FR0000121485 580,50 EUR 3 XPAR 00403662899TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:41 FR0000121485 580,50 EUR 3 XPAR 00403662898TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:29 FR0000121485 580,50 EUR 7 XPAR 00403662833TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:22 FR0000121485 580,60 EUR 8 XPAR 00403662818TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:09:20 FR0000121485 580,80 EUR 7 XPAR 00403662810TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:43 FR0000121485 580,50 EUR 2 XPAR 00403662746TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:43 FR0000121485 580,50 EUR 4 XPAR 00403662744TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:43 FR0000121485 580,50 EUR 2 XPAR 00403662743TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:40 FR0000121485 580,60 EUR 6 XPAR 00403662737TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:23 FR0000121485 580,60 EUR 2 XPAR 00403662697TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:19 FR0000121485 580,60 EUR 7 XPAR 00403662689TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:08:19 FR0000121485 580,70 EUR 5 XPAR 00403662687TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:58 FR0000121485 580,30 EUR 2 XPAR 00403662635TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:58 FR0000121485 580,30 EUR 1 XPAR 00403662632TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:58 FR0000121485 580,30 EUR 5 XPAR 00403662631TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:49 FR0000121485 580,30 EUR 2 XPAR 00403662624TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:44 FR0000121485 580,40 EUR 3 XPAR 00403662618TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:41 FR0000121485 580,60 EUR 7 XPAR 00403662603TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:40 FR0000121485 580,60 EUR 5 XPAR 00403662602TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:26 FR0000121485 580,70 EUR 3 XPAR 00403662582TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:24 FR0000121485 580,70 EUR 6 XPAR 00403662580TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:07:15 FR0000121485 580,80 EUR 2 XPAR 00403662564TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:47 FR0000121485 581,20 EUR 7 XPAR 00403662508TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:47 FR0000121485 581,30 EUR 5 XPAR 00403662501TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:45 FR0000121485 581,30 EUR 7 XPAR 00403662495TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:45 FR0000121485 581,40 EUR 2 XPAR 00403662494TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:45 FR0000121485 581,50 EUR 7 XPAR 00403662491TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:13 FR0000121485 581,10 EUR 3 XPAR 00403662438TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:09 FR0000121485 581,10 EUR 2 XPAR 00403662430TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:02 FR0000121485 581,10 EUR 5 XPAR 00403662426TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:06:02 FR0000121485 581,20 EUR 3 XPAR 00403662424TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:05:57 FR0000121485 581,20 EUR 7 XPAR 00403662419TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:05:35 FR0000121485 581,20 EUR 3 XPAR 00403662408TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:05:35 FR0000121485 581,30 EUR 7 XPAR 00403662406TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:05:28 FR0000121485 581,40 EUR 7 XPAR 00403662381TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:05:28 FR0000121485 581,40 EUR 7 XPAR 00403662380TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:05:11 FR0000121485 581,30 EUR 3 XPAR 00403662365TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:52 FR0000121485 581,20 EUR 4 XPAR 00403662321TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:45 FR0000121485 581,10 EUR 4 XPAR 00403662304TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:45 FR0000121485 581,20 EUR 3 XPAR 00403662303TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:31 FR0000121485 581,10 EUR 2 XPAR 00403662275TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:30 FR0000121485 581,10 EUR 2 XPAR 00403662273TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:21 FR0000121485 581,40 EUR 2 XPAR 00403662264TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:21 FR0000121485 581,40 EUR 2 XPAR 00403662263TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:18 FR0000121485 581,40 EUR 3 XPAR 00403662261TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:17 FR0000121485 581,50 EUR 5 XPAR 00403662259TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:02 FR0000121485 581,60 EUR 2 XPAR 00403662221TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:04:02 FR0000121485 581,70 EUR 3 XPAR 00403662220TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:52 FR0000121485 582,20 EUR 3 XPAR 00403662185TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:51 FR0000121485 582,30 EUR 2 XPAR 00403662183TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:48 FR0000121485 582,30 EUR 4 XPAR 00403662181TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:46 FR0000121485 582,30 EUR 7 XPAR 00403662175TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:42 FR0000121485 582,30 EUR 7 XPAR 00403662169TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:37 FR0000121485 582,30 EUR 7 XPAR 00403662165TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:19 FR0000121485 582,20 EUR 7 XPAR 00403662135TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:18 FR0000121485 582,30 EUR 7 XPAR 00403662133TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:03:06 FR0000121485 582,40 EUR 7 XPAR 00403662126TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:32 FR0000121485 582,30 EUR 3 XPAR 00403662073TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:31 FR0000121485 582,40 EUR 5 XPAR 00403662065TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:30 FR0000121485 582,50 EUR 3 XPAR 00403662063TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:16 FR0000121485 582,50 EUR 3 XPAR 00403662025TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:02 FR0000121485 582,70 EUR 2 XPAR 00403662019TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:02 FR0000121485 582,70 EUR 7 XPAR 00403662016TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:02 FR0000121485 582,80 EUR 6 XPAR 00403662014TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:02:02 FR0000121485 582,90 EUR 7 XPAR 00403662011TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:01:42 FR0000121485 582,80 EUR 20 XPAR 00403662001TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:01:39 FR0000121485 582,80 EUR 3 XPAR 00403661985TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:01:04 FR0000121485 582,50 EUR 5 XPAR 00403661819TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:01:02 FR0000121485 582,60 EUR 6 XPAR 00403661797TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:01:01 FR0000121485 582,60 EUR 1 XPAR 00403661795TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:00:58 FR0000121485 582,60 EUR 10 XPAR 00403661789TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 2/82 KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:00:33 FR0000121485 582,10 EUR 4 XPAR 00403661746TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:00:33 FR0000121485 582,10 EUR 5 XPAR 00403661745TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:00:10 FR0000121485 581,90 EUR 3 XPAR 00403661660TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:00:00 FR0000121485 582,10 EUR 1 XPAR 00403661614TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 17:00:00 FR0000121485 582,10 EUR 2 XPAR 00403661600TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:59 FR0000121485 582,20 EUR 5 XPAR 00403661596TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:34 FR0000121485 581,90 EUR 2 XPAR 00403661546TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:21 FR0000121485 582,00 EUR 7 XPAR 00403661517TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:21 FR0000121485 582,00 EUR 10 XPAR 00403661515TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:05 FR0000121485 582,10 EUR 7 XPAR 00403661456TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:01 FR0000121485 582,10 EUR 4 XPAR 00403661438TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:59:01 FR0000121485 582,20 EUR 7 XPAR 00403661436TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:58:06 FR0000121485 582,30 EUR 2 XPAR 00403661282TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:58:06 FR0000121485 582,30 EUR 2 XPAR 00403661281TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:58:05 FR0000121485 582,50 EUR 6 XPAR 00403661276TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:58:05 FR0000121485 582,50 EUR 7 XPAR 00403661275TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:57:52 FR0000121485 582,60 EUR 7 XPAR 00403661169TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:57:29 FR0000121485 582,30 EUR 3 XPAR 00403661076TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:57:18 FR0000121485 582,30 EUR 2 XPAR 00403661051TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:57:09 FR0000121485 582,30 EUR 5 XPAR 00403661035TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:57:09 FR0000121485 582,30 EUR 7 XPAR 00403661034TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:56:58 FR0000121485 582,40 EUR 7 XPAR 00403661009TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:56:39 FR0000121485 582,40 EUR 4 XPAR 00403660952TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:56:30 FR0000121485 582,40 EUR 5 XPAR 00403660889TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:56:30 FR0000121485 582,40 EUR 2 XPAR 00403660888TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:56:22 FR0000121485 582,50 EUR 7 XPAR 00403660874TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:54 FR0000121485 582,60 EUR 3 XPAR 00403660818TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:53 FR0000121485 582,70 EUR 3 XPAR 00403660748TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:29 FR0000121485 582,80 EUR 7 XPAR 00403660679TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:29 FR0000121485 582,80 EUR 5 XPAR 00403660678TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:27 FR0000121485 582,90 EUR 5 XPAR 00403660676TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:22 FR0000121485 583,00 EUR 2 XPAR 00403660663TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:22 FR0000121485 583,00 EUR 2 XPAR 00403660662TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:21 FR0000121485 583,10 EUR 3 XPAR 00403660650TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:21 FR0000121485 583,10 EUR 4 XPAR 00403660649TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:21 FR0000121485 583,10 EUR 3 XPAR 00403660648TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:55:19 FR0000121485 583,30 EUR 7 XPAR 00403660644TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:54:47 FR0000121485 582,90 EUR 9 XPAR 00403660545TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:54:47 FR0000121485 582,90 EUR 1 XPAR 00403660544TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:54:08 FR0000121485 582,90 EUR 2 XPAR 00403660462TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:58 FR0000121485 582,90 EUR 4 XPAR 00403660412TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:58 FR0000121485 582,90 EUR 6 XPAR 00403660407TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:58 FR0000121485 583,00 EUR 6 XPAR 00403660406TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:51 FR0000121485 583,10 EUR 3 XPAR 00403660390TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:30 FR0000121485 583,10 EUR 7 XPAR 00403660309TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:20 FR0000121485 583,20 EUR 5 XPAR 00403660292TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:20 FR0000121485 583,20 EUR 1 XPAR 00403660291TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:53:05 FR0000121485 583,10 EUR 7 XPAR 00403660271TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:52 FR0000121485 583,10 EUR 5 XPAR 00403660246TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:52 FR0000121485 583,10 EUR 2 XPAR 00403660244TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:39 FR0000121485 583,10 EUR 2 XPAR 00403660209TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:28 FR0000121485 583,10 EUR 2 XPAR 00403660197TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:24 FR0000121485 583,10 EUR 2 XPAR 00403660189TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:19 FR0000121485 583,20 EUR 2 XPAR 00403660179TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:17 FR0000121485 583,20 EUR 5 XPAR 00403660177TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:17 FR0000121485 583,30 EUR 3 XPAR 00403660175TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:12 FR0000121485 583,30 EUR 3 XPAR 00403660173TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:11 FR0000121485 583,40 EUR 3 XPAR 00403660168TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:52:11 FR0000121485 583,40 EUR 4 XPAR 00403660167TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:54 FR0000121485 583,30 EUR 6 XPAR 00403660133TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:36 FR0000121485 583,60 EUR 3 XPAR 00403660103TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:26 FR0000121485 583,50 EUR 2 XPAR 00403660067TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:23 FR0000121485 583,50 EUR 2 XPAR 00403660050TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:22 FR0000121485 583,60 EUR 2 XPAR 00403660046TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:10 FR0000121485 583,40 EUR 1 XPAR 00403659998TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:10 FR0000121485 583,40 EUR 3 XPAR 00403659997TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:51:09 FR0000121485 583,60 EUR 2 XPAR 00403659993TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:50:59 FR0000121485 583,80 EUR 3 XPAR 00403659952TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:50:59 FR0000121485 583,80 EUR 2 XPAR 00403659951TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:50:52 FR0000121485 584,00 EUR 4 XPAR 00403659915TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:50:52 FR0000121485 584,00 EUR 3 XPAR 00403659914TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:50:51 FR0000121485 584,10 EUR 7 XPAR 00403659910TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 3/82 KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:50:34 FR0000121485 584,00 EUR 3 XPAR 00403659825TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:48 FR0000121485 583,90 EUR 7 XPAR 00403659557TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:43 FR0000121485 584,00 EUR 11 XPAR 00403659517TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:43 FR0000121485 584,00 EUR 4 XPAR 00403659515TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:39 FR0000121485 584,10 EUR 7 XPAR 00403659497TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:39 FR0000121485 584,10 EUR 4 XPAR 00403659496TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:39 FR0000121485 584,20 EUR 8 XPAR 00403659488TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:39 FR0000121485 584,20 EUR 2 XPAR 00403659482TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:39 FR0000121485 584,20 EUR 1 XPAR 00403659478TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:28 FR0000121485 584,20 EUR 10 XPAR 00403659360TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:01 FR0000121485 584,10 EUR 1 XPAR 00403659312TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:49:01 FR0000121485 584,10 EUR 5 XPAR 00403659311TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:58 FR0000121485 584,20 EUR 7 XPAR 00403659302TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:58 FR0000121485 584,20 EUR 4 XPAR 00403659301TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:17 FR0000121485 583,80 EUR 1 XPAR 00403659157TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:17 FR0000121485 583,80 EUR 5 XPAR 00403659156TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:17 FR0000121485 583,80 EUR 1 XPAR 00403659155TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:13 FR0000121485 583,80 EUR 2 XPAR 00403659126TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:13 FR0000121485 583,80 EUR 9 XPAR 00403659125TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:13 FR0000121485 583,80 EUR 1 XPAR 00403659124TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:48:12 FR0000121485 583,80 EUR 10 XPAR 00403659118TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:47:25 FR0000121485 583,40 EUR 1 XPAR 00403658925TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:47:25 FR0000121485 583,40 EUR 7 XPAR 00403658923TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:47:24 FR0000121485 583,50 EUR 1 XPAR 00403658911TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:46:53 FR0000121485 583,30 EUR 1 XPAR 00403658805TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:46:32 FR0000121485 583,50 EUR 5 XPAR 00403658764TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:46:32 FR0000121485 583,50 EUR 7 XPAR 00403658763TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:46:24 FR0000121485 583,60 EUR 4 XPAR 00403658759TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:46:02 FR0000121485 583,50 EUR 6 XPAR 00403658693TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:45:59 FR0000121485 583,60 EUR 7 XPAR 00403658645TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:45:40 FR0000121485 583,60 EUR 6 XPAR 00403658587TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:55 FR0000121485 584,50 EUR 22 XPAR 00403658421TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:27 FR0000121485 584,60 EUR 5 XPAR 00403658303TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:27 FR0000121485 584,60 EUR 9 XPAR 00403658302TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:27 FR0000121485 584,70 EUR 3 XPAR 00403658299TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:27 FR0000121485 584,70 EUR 6 XPAR 00403658296TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:27 FR0000121485 584,70 EUR 7 XPAR 00403658295TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:44:13 FR0000121485 584,90 EUR 5 XPAR 00403658266TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:43:54 FR0000121485 584,70 EUR 6 XPAR 00403658189TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:43:54 FR0000121485 584,70 EUR 1 XPAR 00403658188TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:43:50 FR0000121485 584,60 EUR 3 XPAR 00403658185TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:43:50 FR0000121485 584,60 EUR 10 XPAR 00403658184TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:43:37 FR0000121485 584,60 EUR 8 XPAR 00403658138TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:43:01 FR0000121485 584,20 EUR 7 XPAR 00403657932TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:42:20 FR0000121485 583,90 EUR 2 XPAR 00403657796TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:42:20 FR0000121485 583,90 EUR 4 XPAR 00403657795TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:42:20 FR0000121485 583,90 EUR 19 XPAR 00403657794TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:41:59 FR0000121485 583,70 EUR 7 XPAR 00403657711TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:41:45 FR0000121485 583,50 EUR 3 XPAR 00403657626TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:41:40 FR0000121485 583,40 EUR 4 XPAR 00403657603TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:41:28 FR0000121485 583,50 EUR 2 XPAR 00403657563TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:41:28 FR0000121485 583,50 EUR 2 XPAR 00403657561TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:40:39 FR0000121485 583,40 EUR 7 XPAR 00403657414TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:40:29 FR0000121485 583,50 EUR 7 XPAR 00403657372TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:40:29 FR0000121485 583,60 EUR 6 XPAR 00403657370TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:40:11 FR0000121485 583,50 EUR 2 XPAR 00403657334TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:31 FR0000121485 583,80 EUR 4 XPAR 00403657230TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:31 FR0000121485 583,80 EUR 2 XPAR 00403657228TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:31 FR0000121485 583,90 EUR 2 XPAR 00403657227TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:31 FR0000121485 584,00 EUR 7 XPAR 00403657223TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:31 FR0000121485 584,10 EUR 11 XPAR 00403657222TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:31 FR0000121485 584,10 EUR 7 XPAR 00403657221TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:39:06 FR0000121485 584,20 EUR 7 XPAR 00403657118TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:16 FR0000121485 583,80 EUR 5 XPAR 00403656815TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:14 FR0000121485 583,90 EUR 5 XPAR 00403656811TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:11 FR0000121485 584,00 EUR 7 XPAR 00403656801TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:07 FR0000121485 584,00 EUR 5 XPAR 00403656780TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:07 FR0000121485 584,00 EUR 4 XPAR 00403656779TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:07 FR0000121485 584,00 EUR 4 XPAR 00403656778TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:38:07 FR0000121485 584,00 EUR 3 XPAR 00403656777TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:37:23 FR0000121485 583,80 EUR 5 XPAR 00403656455TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés KERING KER.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210104 16:37:20 FR0000121485 583,90 EUR 6 XPAR 00403656431TRLO1 Couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés Kering 4/82 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 