Kering : Solides performances 2020 - Kering, renforcé, prêt à tirer parti de la reprise

Chiffre d'affaires du Groupe : 13 100,2 M€

-17,5% en données publiées, -16,4% en comparable

Résultat opérationnel courant : 3 135,2 M€

Marge opérationnelle courante à 23,9%

Résultat net part du Groupe : 2 150,4 M€

Résultat net part du Groupe récurrent1: 1 972,2 M€

Dividende ordinaire proposé stable, à 8,00 €

« Dans une année de bouleversements, Kering a fait preuve d'une grande résilience et d'une remarquable agilité. Nos ventes ont affiché une reprise encourageante au cours du second semestre ; nous avons protégé nos marges tout en continuant à investir dans nos Maisons et dans nos plateformes de croissance ; notre génération de cash-flow est restée élevée et nous avons encore consolidé la structure financière du Groupe. Cette année, nous avons eu particulièrement à cœur de veiller à la santé et à la sécurité de nos salariés et de nos clients. Je tiens à remercier tous les collaborateurs de Kering pour leur créativité et leur engagement. Je suis aussi très fier des actions de solidarité que le Groupe a mises en œuvre dans ce contexte sans précédent. Plus que jamais, je suis convaincu que notre stratégie et notre modèle économique sont en totale adéquation avec les évolutions actuelles et futures du secteur du Luxe. Nous sortons renforcés de la crise et prêts à tirer parti de la reprise ; nous investissons résolument dans nos Maisons pour faire fructifier leur potentiel, et renouer avec notre trajectoire de croissance profitable. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général





- Chiffre d'affaires du Groupe en 2020 : 13 100,2 M€, en retrait de -17,5% en données publiées et de -16,4% en comparable.

o Activité du réseau de distribution en propre en retrait de -15,9% en comparable sur l'année en raison des fermetures de magasins et de l'interruption des flux touristiques, avec une solide reprise de l'activité au deuxième semestre portée par l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.

o Poursuite de la forte accélération des ventes en ligne, à +67,5% sur l'ensemble de l'année. Ce canal a représenté 13% des ventes totales du réseau de distribution en propre.

o Ventes dans le réseau Wholesale en recul de -17,4% en comparable.

- Très bonne résistance de la profitabilité, avec un résultat opérationnel courant de 3 135,2 M€ et une marge opérationnelle courante solide, à 23,9%. Poursuite des investissements dans les Maisons et les plateformes de croissance.



1 Résultat net part du Groupe récurrent : résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants.

En 2020, le chiffre d'affaires total des Maisons de Kering atteint 12 676,6 millions d'euros (-17,6% en données publiées et -16,5% en comparable). Si le contexte sanitaire et les mesures de confinement ont particulièrement impacté les ventes au premier semestre (-30,2%), les tendances se sont nettement améliorées au deuxième semestre (-3,3%), malgré de nouvelles restrictions en fin d'année qui ont pesé sur certaines zones géographiques.

Dans le réseau de magasins en propre, les ventes en comparable reculent de -15,9% sur l'année et sont quasi-stables au second semestre (-1,5%). L'e-commerce poursuit sa très forte accélération (+67,5%) jusqu'à représenter 13% des ventes du réseau en propre sur l'année.

Le Wholesale recule de -17,4% en comparable conformément à la stratégie de rationaliser et de rendre plus exclusif ce mode de distribution.

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires total des Maisons s'inscrit en baisse de -4,8% en comparable, dont -2,9% dans le réseau de distribution en propre.

Sur l'année, le résultat opérationnel courant des Maisons s'établit à 3 367,1 millions d'euros et la profitabilité opérationnelle courante s'élève à 26,6%.





Gucci : des performances et des fondamentaux solides

En 2020, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 7 440,6 millions d'euros (-22,7% en données publiées et -21,5% en comparable). Les ventes dans le réseau de distribution en propre ont diminué de -19,5% en comparable, avec un deuxième semestre en nette amélioration, à -5,9%. Malgré les fermetures de magasins liées à la pandémie, la Maison a retrouvé une dynamique favorable et encourageante auprès des clientèles locales, notamment en Chine continentale, qui a bénéficié du rapatriement de la demande chinoise. Les ventes en ligne ont poursuivi leur forte croissance, à près de +70% sur l'année. Les ventes Wholesale sont en retrait de -33,4% en comparable, reflétant la stratégie de la marque de rendre sa distribution de plus en plus exclusive.

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Gucci s'établit en retrait de -10,3% en comparable avec une baisse de -7,5% dans le réseau de magasins en propre.

Le résultat opérationnel courant de Guccien 2020 atteint 2 614,5 millions d'euros. La marge opérationnelle courante reste extrêmement solide, à 35,1% sur l'année, et atteint 38,6% au second semestre alors même que la Maison a poursuivi ses investissements.





Yves Saint Laurent : résilience et retour à la croissance au second semestre

Le chiffre d'affaires 2020 d'Yves Saint Laurent s'élève à 1 744,4 millions d'euros, une évolution de -14,9% en données publiées et de -13,8% en comparable. Après une forte contraction au premier semestre, le chiffre d'affaires a renoué avec la croissance au deuxième semestre, à +2,1% en comparable. Le chiffre d'affaires 2020 dans les magasins en propre est en baisse de -13,4% en comparable. Par ailleurs, les ventes en ligne ont fortement augmenté, à près de +80%. Les ventes Wholesale sont en retrait de -13,7% en comparable.

Au quatrième trimestre, la performance d'Yves Saint Laurent est solide (+0,5% en comparable) avec une dynamique de ventes favorable en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au Japon.

Yves Saint Laurent enregistre un résultat opérationnel courant de 400,0 millions d'euros en 2020. La marge opérationnelle courante s'établit à 22,9%.



Bottega Veneta : une année remarquable portée par une créativité exceptionnelle

En 2020, le chiffre d'affaires de Bottega Veneta s'établit à 1 210,3 millions d'euros, en augmentation de +3,7% en données publiées et de +4,8% en comparable. Après un premier semestre contrasté, l'activité a été soutenue au second semestre (+18,0% en comparable). En données comparables, le chiffre d'affaires réalisé dans les magasins en propre recule de -5,3% sur l'année, mais progresse de +7,2 % au second semestre, porté par la très bonne dynamique des ventes en Asie-Pacifique et par l'e-commerce. Les ventes Wholesale progressent fortement (+48,5%) grâce au succès des collections de la Maison, qui se montre pour autant très exclusive dans le choix de ses distributeurs.

Au quatrième trimestre 2020, les tendances sont positives sur tous les canaux de distribution, et le chiffre d'affaires progresse de +15,7% sur des bases de comparaison élevées.

En 2020, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta s'établit à 172,0 millions d'euros et la marge opérationnelle courante à 14,2%. Sur le second semestre, le résultat opérationnel courant est en hausse de +15,4%.



Autres Maisons : très bonne dynamique du pôle Couture et Maroquinerie

En 2020, le chiffre d'affaires des Autres Maisons atteint 2 281,3 millions d'euros (-10,1% en données publiées et -9,4% en comparable). Balenciaga et Alexander McQueen ont enregistré des performances très satisfaisantes avec une progression de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019. Les Maisons de Joaillerie, impactées par leur exposition à l'Europe de l'Ouest, enregistrent des ventes en forte croissance en Asie. Les ventes de Qeelin sont en forte hausse sur l'année, tirées par le rebond de l'activité en Chine continentale. Par ailleurs, la performance de Boucheron en Asie-Pacifique est également très solide. Le chiffre d'affaires 2020 des Autres Maisons dans le réseau de distribution en propre recule de -4,9% et le réseau Wholesale est en retrait de -13,0%.

Les ventes du quatrième trimestre 2020 ont enregistré une croissance solide (+1,7% en comparable), soutenue par la croissance à deux chiffres du pôle Couture et Maroquinerie.

Le résultat opérationnel courant 2020 des Autres Maisons s'établit à 180,6 millions d'euros et la marge opérationnelle courante à 7,9%.



Corporate et Autres

Les ventes du segment s'élèvent à 423,6 millions d'euros dont une contribution de Kering Eyewear, après élimination des ventes intra-groupe et des royalties perçues par les Maisons, de 398,6 millions d'euros.

En 2020, les ventes totales de Kering Eyewear se sont établies à 487,1 millions d'euros, en recul de -17,6% en comparable. Après un premier semestre très impacté par la fermeture des points de vente, notamment dans le travel retail, le chiffre d'affaires s'est redressé au second semestre, à -8,6 %.

Les coûts nets du segment Corporate et Autres s'établissent à 231,9 millions d'euros en 2020, en baisse de 31,8 millions d'euros par rapport aux coûts nets de 2019, notamment grâce à Kering Eyewear dont le résultat opérationnel courant est positif et progresse sur la période.



Performances financières

Sur l'année 2020, les autres produits et charges opérationnels non courants représentent un résultat positif de 163,0 millions d'euros, qui comprend d'une part la plus-value consécutive à la cession de 5,83% du capital de PUMA en octobre 2020, et d'autre part des charges de dépréciations d'actifs.

Les charges financières nettes s'élèvent à 341,7 millions d'euros. Elles comprennent notamment le coût de l'endettement financier net, qui s'établit à 43,3 millions d'euros, en baisse de 17,2% par rapport à 2019.

Le taux d'impôt effectif de Kering en 2020 s'établit à 25,7% avec un taux d'impôt effectif sur résultat courant de 28,1%, stable par rapport à 2019.



Dividende

Le Conseil d'administration de Kering du 16 février 2021 a décidé de proposer à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, de distribuer au titre de cet exercice un dividende en numéraire de 8,00 euros par action.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 2,50 euros par action a été mis en paiement le 21 janvier 2021, à la suite de la décision du Conseil d'administration de Kering du 10 décembre 2020.

Le solde du dividende au titre de l'exercice 2020 sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 22 avril 2021.

Perspectives

Positionné sur des marchés structurellement porteurs, Kering dispose de fondamentaux très solides, d'un portefeuille équilibré de marques complémentaires et à fort potentiel, et de priorités très clairement établies. La stratégie du Groupe se traduit par l'attention portée à la croissance du chiffre d'affaires à magasins comparables, avec une expansion ciblée et sélective du réseau de magasins. Elle permet de faire grandir durablement ses Maisons, de renforcer l'exclusivité de leur distribution et d'asseoir leur trajectoire de profitabilité. Le Groupe investit par ailleurs de manière volontariste pour développer des plateformes de croissance transverses en matière d'e-commerce, d'omnichannel, d'infrastructures logistiques et technologiques, d'expertises et d'outils digitaux innovants.

La survenance de la crise sanitaire puis économique liée à la pandémie de Covid-19 en 2020 a eu des conséquences majeures sur les tendances de consommation, les flux touristiques, et la croissance de l'économie mondiale. Le Groupe, à l'instar de l'industrie du luxe, a été profondément impacté par les effets induits de la pandémie tant sur sa clientèle que sur l'ensemble de ses opérations, essentiellement au premier semestre. Des tendances plus favorables se sont dessinées au cours du second semestre, bien que restant dépendantes de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de restrictions associées en fonction des pays et zones géographiques.

Dans ce contexte, Kering a déployé toutes les mesures nécessaires pour adapter sa base de coûts, contenir le recul de sa profitabilité et préserver sa génération de trésorerie, sans renoncer aux dépenses et investissements visant à protéger les positions de marché de ses Maisons et assurer leur potentiel de rebond. Le Groupe a par ailleurs poursuivi avec constance et détermination la mise en œuvre de sa stratégie, et continuera à piloter et allouer ses ressources en vue de soutenir sa performance opérationnelle, de maintenir une génération de cash-flow élevée et d'optimiser la rentabilité de ses capitaux employés.

Tant la force de son modèle opérationnel et organisationnel que sa solidité financière confortent la confiance de Kering dans son potentiel de croissance à moyen et long termes. Si le contexte actuel reste encore marqué par de nombreuses incertitudes, la crise n'a pas remis en cause les moteurs structurels de la croissance du marché mondial du luxe, et a pleinement confirmé la pertinence de la stratégie de Kering, qui sort renforcé de cette crise.



***

Le Conseil d'administration de Kering s'est réuni le 16 février 2021 sous la présidence de François-Henri Pinault, et a arrêté les comptes consolidés pour l'exercice 2020. Ces comptes ont été audités et leur certification est en cours.



A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros.



Contacts Presse

Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com

Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com



Analystes/investisseurs

Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com





www.kering.com

Twitter: @KeringGroup

LinkedIn: Kering

Instagram: @kering_official

YouTube: KeringGroup