Kering : allègement au capital de Puma

06/10/2020 | 09:11

Kering annonce la cession, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, d'environ 5,9% du capital de Puma pour un montant total d'environ 655,6 millions d'euros, correspondant à un prix de 74,50 euros par action Puma.



Le règlement-livraison du placement est prévu le 8 octobre. A la suite de cette transaction, Kering détiendra 9,8% du capital de Puma. Le produit net sera affecté aux besoins généraux du groupe français de luxe et renforcera encore davantage sa structure financière.



Kering et Artémis ont consenti un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l'issue d'une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des actions, sous réserve de certaines exceptions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.