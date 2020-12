Kering : confirme l'ouverture d'une enquête du PNF et apportera sa "pleine" coopération

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a confirmé jeudi dans un communiqué faire l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF) et a assuré qu'il apporterait sa "pleine coopération" à cette même enquête.

"Cette enquête apparaît liée aux éventuelles conséquences, pour les sociétés françaises de Kering, d'une procédure ouverte en novembre 2017 à l'encontre de LGI, filiale suisse du groupe, qui s'est conclue par un accord entre Gucci et l'administration fiscale italienne en mai 2019", a expliqué la société, qui a précisé ne pas avoir eu connaissance de cette enquête du PNF jusqu'à présent.

Le groupe a affirmé qu'il apporterait "sa pleine coopération à l'enquête, en toute clarté et avec sérénité".

Kering a indiqué que le PNF avait confirmé avoir ouvert cette enquête préliminaire à la suite "d'un article de presse mis en ligne le 15 décembre 2020 mettant en cause" le groupe. "Kering conteste avec la plus grande fermeté les allégations contenues dans cet article et relayées par d'autres médias", a ajouté l'entreprise.

Mediapart avait rapporté mardi que le PNF avait ouvert une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale", à la suite d'informations que le média avait lui-même révélées en 2018. Mediapart avait alors écrit que Kering avait "éludé" 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2010 et 2017 via un montage fiscal permettant au groupe de déclarer en Suisse des activités menées dans d'autres pays.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 02:56 ET (07:56 GMT)