Kering : et le Festival de Cannes sont heureux de remettre le Prix Jeunes Talents Women In Motion 2020 à la réalisatrice italienne Maura Delpero

« En 2015, nous avons créé Women In Motion pour donner plus de place au regard des femmes du septième art, des regards qui transforment nos manières de voir, nos modes de pensée et d'action au quotidien. La crise sanitaire a durement touché le monde du cinéma et de la culture et nous voulions plus que jamais marquer notre solidarité en renouvelant notre soutien aux jeunes talents qui sont les prochaines figures inspirantes du cinéma. Nous sommes heureux et fiers de remettre ce prix à Maura Delpero. »François-Henri Pinault

« La 73e édition du Festival de Cannes n'a certes pas pu avoir lieu dans sa forme originale, mais 2020 ne pouvait pas être une « année blanche » pour le cinéma et la création. Nous sommes reconnaissants à Kering d'être au rendez-vous du soutien au septième art et de l'engagement auprès des femmes qui le font. Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau nous joindre à eux pour remettre le Prix Jeunes Talents. »Pierre Lescure

« Après une année marquée par tant d'annulations et de frustrations, c'est un beau symbole de maintenir la remise de ce prix. Cette année plus que jamais il était important de valoriser et reconnaître la contribution des jeunes talents féminins, et continuer ainsi le combat pour faire évoluer l'ensemble de la profession vers l'égalité. La beauté esthétique du film Maternal de Maura Delpero sert remarquablement la force du propos, et je suis heureux et fier d'être aux côtés de Kering pour lui remettre ce prix et l'encourager à continuer à mettre son talent au service du cinéma. »Thierry Frémaux

Comme le veut désormais la tradition, c'est la dernière gagnante du Prix, la réalisatrice allemande Eva Trobisch, qui a choisi la lauréate de l'édition 2020.



Eva Trobisch a déclaré à propos du film de Maura Delpero : « Maternal allie de manière passionnante le naturel du documentaire à l'élégance cinématographique. Attentive, et avec un regard des plus tendres vers ses personnages, Maura Delpero nous guide dans un monde qui semble plein d'oppositions pour ensuite en révéler magistralement les liens. »



Maura Delpero a commenté : « Appréciation du talent et reconnaissance économique : c'est exactement ce dont des générations de femmes ont été exclues ! J'aimerais que ma grand-mère soit encore en vie pour lui parler du Prix Jeunes Talents de Women In Motion. Elle serait tellement surprise de voir comme le monde change ! Ce prix a pour moi une valeur à la fois personnelle et politique. Et le fait d'être choisie par une autre femme crée un lien subtil et très profond ; c'est un moyen concret pour promouvoir le respect mutuel entre les femmes et contribuer à remédier aux inégalités de l'industrie. »

Après deux documentaires, Maura Delpero a choisi, pour son premier long-métrage de fiction, Maternal, un sujet librement inspiré par son expérience de quatre ans au sein d'un hogar argentin, un foyer pour mères adolescentes tenu par des religieuses. Ici se croisent les vies de Paola, une religieuse italienne qui arrive dans le foyer de Buenos Aires, et de Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. À une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s'entraider et repenser leur rapport à la maternité.

À un moment où le débat sur le droit des femmes à disposer de leur corps devient enfin d'actualité en Argentine, le film de Maura Delpero lève par ailleurs le voile sur les thèmes de la maternité et de son choix, des rapports mère-enfant, de l'importance de l'éducation et de l'émancipation féminine, et raconte une histoire forte et empreinte de vérité.

Lancé en mai 2015 par Kering dans le cadre de son partenariat avec le Festival de Cannes, Women In Motion fait depuis partie intégrante du programme officiel de la manifestation et rayonne dans le monde entier à travers différents événements.



Les Prix Women In Motion récompensent chaque année à Cannes la carrière et les engagements de personnalités emblématiques du monde du cinéma : Jane Fonda, Susan Sarandon et Geena Davis, Isabelle Huppert, Patty Jenkins et Gong Li.



Women In Motion a également déjà distingué et permis d'accompagner six femmes prometteuses à travers le Prix Jeunes Talents. Ce dernier est accompagné d'une dotation de 50 000 euros destinée à soutenir le travail de jeunes réalisatrices dans l'industrie du cinéma. Depuis 2015, six réalisatrices ont été récompensées par le Prix Jeunes Talents de Women In Motion : Leyla Bouzid (Tunisie), Gaya Jiji (Syrie), Ida Panahandeh (Iran), Maysaloun Hamoud (Palestine), Carla Simón (Espagne) et, en 2019, Eva Trobisch (Allemagne).

Parce que l'égalité femmes-hommes est au cœur des engagements de Kering, Women In Motion a pour ambition de mettre en lumière la contribution des femmes au 7e art, devant et derrière la caméra - et désormais, plus largement, dans les arts et la culture.

À propos de Maura Delpero



Née en 1975 à Bolzano, en Italie, Maura Delpero s'est formée à la dramaturgie à Buenos Aires, en Argentine, après des études de lettres à l'Université de Bologne et à l'Université de Paris IV La Sorbonne. Son premier documentaire, Signori Professori, remporte le prix Avanti! et le prix UCCA au 26° Festival du Film de Turin. En 2011, elle est sélectionnée pour la Locarno Film Summer School. Le scénario du documentaire Nadea e Sveta remporte la mention du jury du Prix Solinas - Documentaire pour le cinéma.

Pendant quatre ans, elle a enseigné le cinéma dans un centre d'accueil pour mères célibataires à Buenos Aires, une expérience qui l'a inspirée pour son premier long métrage de fiction, Maternal (Hogar). Seul titre italien de la compétition, Maternal a été récompensé du prix spécial du jury du 72e Festival de Locarno, en 2020. En France, le film a été distribué en salle le 7 octobre 2020 par Memento Films. (Bande annonce)

À propos d'Eva Trobisch



Née à Berlin-Est en 1983, Eva Trobisch a été assistante au théâtre puis au cinéma. En 2009, elle a étudié la réalisation cinématographique à Munich, l'écriture dramatique à la Tisch School of the Arts de la NYU et s'est inscrite à un programme de maîtrise en scénarisation à la London Film School en 2015. Elle a été la lauréate du Prix Jeunes Talents Women In Motion en 2019. Elle vit et travaille à Berlin.



À propos de Women In Motion

L'engagement de Kering auprès des femmes est au cœur des priorités du Groupe, et s'étend, à travers Women In Motion, au domaine des arts et de la culture où les inégalités femmes-hommes sont encore criantes, alors même que la création est l'un des vecteurs de changement les plus puissants.

En 2015, Kering lance Women In Motion au Festival de Cannes avec pour ambition de mettre en lumière les femmes du cinéma, devant et derrière la caméra. Le programme s'est depuis étendu à la photographie, à l'art et à la littérature. Il récompense, à travers ses Prix, des figures inspirantes et de jeunes talents féminins; et offre, dans le cadre de ses Talks, un lieu d'expression à des personnalités qui partagent leur regard sur la représentation des femmes au sein de leur profession. Women In Motion produit également une série de podcasts qui donnent la parole aux femmes œuvrant dans tous les métiers du cinéma. De saison en saison, elles racontent leur parcours, leurs expériences, leur vision du cinéma et évoquent plus largement la place des femmes devant et derrière la caméra. Les épisodes sont disponibles sur Apple podcasts, Soundcloud, Spotify et Deezer.

Women In Motion est depuis cinq ans une tribune de choix pour contribuer à changer les mentalités et à réfléchir à la place des femmes et à la reconnaissance qui leur est accordée dans tous les domaines artistiques.



À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.





