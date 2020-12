Kering : inaugure son nouveau centre opérationnel aux États-Unis (Wayne, New Jersey)

Kering est heureux d'annoncer l'ouverture de ses nouveaux bureaux aux États-Unis, à Wayne, dans le New Jersey.

Ce complexe ultra-moderne remplace les anciennes installations du Groupe à Secaucus et constitue le centre opérationnel de Kering en Amérique du Nord.

Avec l'ouverture de bureaux à Wayne, Kering poursuit ses investissements stratégiques dans la région afin de répondre à la forte demande et à la croissance continue des activités de ses Maisons. Ces nouvelles installations permettront au Groupe de mieux s'adapter aux évolutions stratégiques de ses marques, y compris en termes de croissance des volumes. Les bénéfices ainsi engendrés contribueront à renforcer le succès de Kering et ses Maisons pour les années à venir.

« Wayne est un très bel accomplissement pour Kering Americas. La pandémie actuelle présente de nombreux défis mais nos collaborateurs font preuve d'une grande créativité et d'une grande résilience. Nous avons pu réfléchir, nous réorganiser et réagir afin de renforcer notre efficacité. Les États-Unis sont un pays clé pour le Groupe. Nous nous réjouissons non seulement d'être en mesure de mieux servir nos clients sur ce marché, mais également d'investir davantage dans cette région et d'y attirer les meilleurs talents » a déclaré Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering.

Les nouvelles technologies font partie intégrante de la conception architecturale du bâtiment, de façon à en garantir une grande fonctionnalité. Parmi les principales avancées du site de Wayne, un Tech Bar et un Retail Lab ont été conçus pour tester de nouvelles fonctionnalités pour les boutiques afin d'optimiser l'expérience digitale des clients.

« Les avancées technologiques dont bénéficie notre nouveau siège nous placent aux avant-postes de l'innovation pour mieux soutenir nos Maisons et leurs réseaux de boutiques en croissance. Les installations de Wayne nous donnent les moyens de soutenir nos ambitions, favorisant à la fois des améliorations à court terme et une transformation à long terme pour le Groupe » a déclaré Laurent Claquin, Président de Kering Americas.

L'intérieur du bâtiment, conçu par l'agence d'architecture HLW, marie des éléments de style français, des matériaux simples et une palette de couleurs neutres pour apporter une allure sophistiquée et chaleureuse à la nature industrielle du bâtiment. S'inspirant de la cour centrale du siège parisien de Kering, HLW a conçu un escalier de 15 mètres de haut menant de la cafétéria à l'étage mezzanine, qui offre une vue sur un parcours de golf tout proche, à travers de grandes fenêtres de plus de 7 mètres de haut.

Le développement durable étant au cœur de la stratégie de Kering, le nouveau centre bénéficie du niveau or de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Des bancs ont été installés sous les fenêtres sur toute la longueur du bâtiment pour permettre à chaque collaborateur de profiter de la lumière naturelle. Cet accès à la lumière du jour et à la verdure illustre une nouvelle fois l'engagement de Kering en faveur d'un environnement de travail sain et agréable.

Faisant référence au design intérieur du bâtiment, Laurent Claquin a ajouté : « La qualité de vie au travail reste une priorité pour nous. Le complexe de Wayne répond aux plus hauts standards d'aménagement, en termes de sécurité, de bien-être et de vie en communauté, ce qui est d'autant plus important dans l'environnement actuel. »

Finalisé l'été dernier, ce projet de construction représente le deuxième plus grand complexe de la ville et s'inscrit dans une dynamique plus large de réaménagement de ses territoires.



À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l'Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait près de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires retraité de 15,9 milliards d'euros.

