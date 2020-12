Kering : instruction de rachats d'actions étendue

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Kering annonce avoir décidé d'étendre l'instruction initiale du 10 décembre portant sur 50.000 actions (dont le rachat a été effectué entre le 11 et le 16 décembre) confiée à un prestataire de services d'investissement.



Cette extension est en vue d'acquérir, au plus tard à l'échéance du 31 mars 2021 et en fonction des conditions de marché, un nombre additionnel de 75.000 actions, soit environ 0,06% du capital social au 15 décembre 2020.



Ces actions à racheter sont destinées à être affectées à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions et autres plans d'intéressement long terme rémunérés en actions Kering au profit des salariés.



