Kering : prend 5% de Vestiaire Collective, qui devient une nouvelle "licorne"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a annoncé lundi avoir acquis environ 5% de Vestiaire Collective à l'occasion d'une levée de fonds qui valorise le site de revente de vêtements et accessoires de mode à plus de 1 milliard de dollars.

L'opération, à laquelle ont également participé le fonds Tiger Global Management et certains actionnaires historiques, dont Bpifrance et Eurazeo, "octroie le statut de 'licorne' à Vestiaire Collective", a précisé Kering dans un communiqué.

Créé en 2008, Vestiaire Collective a vu ses volumes de transactions doubler en 2020, en pleine crise sanitaire, et a enregistré une croissance de 90% du nombre de ses membres sur un an.

Avec cette nouvelle levée de fonds, d'un montant de 178 millions d'euros, la plateforme compte amorcer une "nouvelle phase de sa croissance", notamment en Amérique du Nord. L'entreprise entend également réduire son empreinte carbone et investir dans l'intelligence artificielle, en créant 155 nouveaux postes dans les domaines de l'analyse de données, de l'ingénierie, des technologies et du développement produit.

"Le luxe de seconde main est désormais une tendance réelle et profonde, en particulier parmi les jeunes consommateurs. Plutôt que de l'ignorer, nous voulons au contraire saisir cette opportunité pour continuer à améliorer les services proposés à nos clients et orienter l'avenir de notre secteur vers des pratiques plus innovantes et plus durables", a commenté François-Henri Pinault, le président-directeur général de Kering, à propos de cet investissement.

Kering a précisé qu'il disposerait d'un siège au conseil d'administration de la société, basée à Paris.

