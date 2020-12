Kering : ouvre de nouveaux bureaux aux États-Unis

Kering annonce l'ouverture de ses nouveaux bureaux aux États-Unis, à Wayne, dans le New Jersey.



Ce complexe ultra-moderne remplace les anciennes installations du Groupe à Secaucus et constitue le centre opérationnel de Kering en Amérique du Nord.



' Kering poursuit ses investissements stratégiques dans la région afin de répondre à la forte demande et à la croissance continue des activités de ses Maisons ' indique le groupe.



' Les États-Unis sont un pays clé pour le Groupe. Nous nous réjouissons non seulement d'être en mesure de mieux servir nos clients sur ce marché, mais également d'investir davantage dans cette région et d'y attirer les meilleurs talents ' a déclaré Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.