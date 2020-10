Kering : porté par l'Asie et l'Amérique du Nord au 3e trimestre, Gucci à la traîne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Kering a fait état jeudi de performances contrastées au troisième trimestre à travers ses divisions et ses marchés, marquées notamment par un rebond de ses ventes en Amérique du Nord et en Asie.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a atteint 3,72 milliards d'euros, contre 3,88 milliards d'euros à la même période de l'an dernier. Il ressort en baisse de 4,3% en données publiées et de 1,2% à taux de change et périmètre constants.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 3,53 milliards d'euros.

Gucci, qui contribue pour près de 80% aux résultats du groupe, est restée à la traîne des autres grandes marques du secteur, pénalisée par la chute des flux touristiques, notamment en Europe, et par la poursuite de la rationalisation de son réseau de distribution. La maison a vu ses ventes reculer de 8,9% à taux de change constants, à 2,09 milliards d'euros.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.

Par rapport au troisième trimestre 2019, les ventes de Gucci ont bondi de 43,7% en Amérique du Nord et de 10,6% en Asie-Pacifique, et sont repliées de 47,3% en Europe de l'Ouest et de 25,9% au Japon.

Le marché américain a bénéficié du "rapatriement" d'une partie des dépenses habituellement effectuées en Europe par les touristes, a souligné Jean-Marc Duplaix, le directeur financier de Kering, lors d'une conférence téléphonique.

Yves Saint Laurent a renoué avec la croissance sur le trimestre écoulé, ses ventes ayant progressé de 3,9% en données comparables, à 510,7 millions d'euros.

Les ventes de Gucci et Yves Saint Laurent étaient ressorties en baisse de respectivement 34% et 31% au premier semestre.

Bottega Veneta a poursuivi sa forte croissance, tirée par ses nouvelles collections. Ses ventes sont ressorties en hausse de 20,7% en comparable, à 332,5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des autres "maisons", qui comprend notamment le couturier Balenciaga, les joailliers Boucheron et Pomellato et l'horloger Ulysse Nardin, s'est également inscrit en hausse au troisième trimestre. Il a progressé 11,7% en comparable, à 669,1 millions d'euros, grâce à une "croissances à deux chiffres" chez Balenciaga et Alexander McQueen.

