Kering : recul du CA de 4,3% au 3e trimestre

22/10/2020 | 17:57

Le chiffre d'affaires total de Kering s'établit à 3 717,7 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en retrait de -4,3% en données publiées et de -1,2% en comparable, un rebond significatif par rapport à une baisse de -43,5% en données publiées et de -43,7% en comparable au deuxième trimestre 2020.



Le groupe a su tirer parti de la très forte croissance de certaines zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord (+44,1%) et l'Asie-Pacifique (+18,5%). Les performances en Europe de l'Ouest (-41,0%) et au Japon (-22,8%) sont toujours fortement impactées par l'interruption des flux touristiques.



Le groupe annonce la poursuite des investissements stratégiques au service du développement des Maisons, avec notamment l'avancée des programmes liés à l'internalisation des sites d'e-commerce.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.