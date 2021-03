Vêtements de luxe d'occasion en ligne: Kering investit dans Vestiaire Collective

Paris (awp/afp) - Le site français Vestiaire Collective, spécialisé dans la vente en ligne de vêtements et d'accessoires de luxe d'occasion, a annoncé lundi avoir levé 178 millions d'euros auprès du groupe de luxe Kering et du fonds d'investissement américain Tiger Global Management.

"Le luxe de seconde main est désormais une tendance réelle et profonde, en particulier parmi les jeunes consommateurs", a déclaré François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering, groupe qui sera désormais représenté au conseil d'administration. "Plutôt que de l'ignorer, nous voulons au contraire saisir cette opportunité pour continuer à améliorer les services proposés à nos clients et orienter l'avenir de notre secteur vers des pratiques plus innovantes et plus durables".

Kering a pris une participation d'environ 5% dans Vestiaire Collective, selon le communiqué.

Les actionnaires historiques ont également réinvesti dans la plateforme de vente en ligne qui indique avoir plus que doublé son volumes de transactions en 2020.

Avec cette nouvelle levée de fonds, la société entend notamment "accélérer sa feuille de route en matière d'innovation technologique et de science des données".

"La part des pièces de seconde main dans la garde-robe des particuliers devrait passer de 21% en 2021 à 27% en 2023, et le marché de la seconde main devrait atteindre plus de 60 milliards de dollars d'ici 2025", estime Vestiaire Collective, qui revendique avec cette nouvelle levée de fonds le statut de "licorne", soit celui d'entreprise dont la valorisation est supérieure au milliard de dollars.

Vestiaire Collective emploie plus de 400 personnes en France, en Allemagne, aux États-Unis et à Hong Kong et compte environ 11 millions de membres.

afp/rp