La plateforme IoTConnect d'Avnet est unique sur le marché, offrant une interface éprouvée, fiable, sécurisée et transparente entre les capteurs IoT et les fournisseurs de services cloud privilégiés comme AWS et Azure », a déclaré Yann Bauduin, Directeur Commercial de Kerlink. « Ce partenariat soutiendra le travail des filiales de Kerlink à Singapour, en Inde et au Japon alors qu'elles étendent le déploiement de la technologie LoRaWAN

Avnet, une société américaine FORTUNE 500 basée à Phoenix et au service de plus d'un million de clients dans 140 pays, mettra en œuvre l'accord via son entité Avnet Asie-Pacifique (dont le siège social est situé à Singapour et compte 4 400 employés répartis dans 49 agences).

A propos de Kerlink®

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Plus de 200 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.com

Kerlink®, Wirnet® et Wanesy® sont des marques déposées de Kerlink SA et de ses affiliés dans le monde entier et ne doivent pas être utilisées sans autorisation. Tous droits réservés

propos d'Avnet

En tant que distributeur et fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan, Avnet répond aux besoins changeants de ses clients depuis plus d'un siècle. Nous accompagnons nos clients à chaque étape du cycle de vie d'un produit, de l'idée à la conception et du prototype à la production. Notre position unique au centre de la chaîne de valeur technologique nous permet d'accélérer les étapes de conception et d'approvisionnement du développement de produits afin que les clients puissent réaliser des revenus plus rapidement. Décennie après décennie, Avnet aide ses clients et fournisseurs du monde entier à réaliser les possibilités de transformation de la technologie.

En savoir plus sur Avnet sur www.avnet.com

Contacts

Contact Presse financière : Contact Business Analyste & Presse: Contact Presse: Actifin Mahoney Lyle Hazel Foo Isabelle Dray Sarah-Lyle Dampoux Avnet +33 (0) 1 56 88 11 29 +33 (0) 6 74 93 23 47 Hazel.Foo@avnet.com idray@actifin.fr sldampoux@mahoneylyle.com +65 6580 6611

Contact investisseurs :

Actifin

Benjamin Lehari

+33 (0)1 56 88 11 25

blehari@actifin.fr

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2023

17 octobre 2023, après bourse

www.kerlink.com