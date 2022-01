Kerlink : 06.01.2022 | Kerlink et Senzary Annoncent Une Solution IoT LoRaWAN d'Analyse Prédictive Et De Maintenance Pour l'Industrie

Kerlink et Senzary Annoncent Une Solution IoT LoRaWAN® d'Analyse Prédictive Et De Maintenance Pour l'Industrie

Cette offre combinée permet aux gestionnaires et aux opérateurs de sites de bénéficier simplement, rapidement et économiquement des apports de l'Industrie 4.0

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France et Dover, USA - 6 janvier 2022.

Kerlink(AKLK FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Senzary, fournisseur de services IoT industriels de bout en bout, annoncent aujourd'hui l'intégration des solutions de connectivité Kerlink à la plateforme développée par Senzary.

La plateforme sécurisée IoTLogIQ, développée par Senzary, permet un traitement évolutif des données, à la demande et en temps réel. Grâce à des solutions d'analyse avancée, d'apprentissage automatique et de modèles prédictifs enrichis par l'intelligence artificielle, et de détection des anomalies, ses utilisateurs peuvent mieux planifier et déployer leurs projets de transformation numérique, rapidement et à moindre coût. Kerlink apporte ses solutions de connectivité bout en bout pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux IoT publics et privés nécessaires à la collecte des données depuis les équipements concernés. Son portefeuille de produits complet comprend des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau couplé à des logiciels d'exploitation et de gestion des plus avancés, ainsi que des applications à valeur ajoutée.

La combinaison du Wanesy™ Management Centeret des gateways indoor/outdoor LoRaWAN® de la gamme Wirnet™de Kerlink avec les services clef en main d'IoTLogIQ de Senzary fournit les éléments nécessaires aux clients souhaitant bénéficier d'une solution professionnelle complète, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur métier et leur activité et non sur la technologie.

Notre partenariat offre aux intégrateurs et aux entreprises une solution IoT complète, des capteurs à la plateforme d'analyse et d'apprentissage automatique, en passant par les gateways, et apporte une solution unique, à la demande, qui peut être déployée dans le cloud, en mode edge computing ou de façon hybride », explique Josic Thepaut, responsable grands comptes Kerlink Amériques. « Dès l'installation, les propriétaires et gestionnaires de sites industriels peuvent rapidement avoir une visibilité maximale sur leurs équipements, ainsi que des alarmes de défaillance prédictive et des rapports d'utilisation, et ajouter simplement davantage de capteurs au fil du temps. »

La plateforme IoTLogIQ de Senzary comprend ainsi des solutions plug-and-play qui résolvent les problèmes et les enjeux du quotidien : maintenance prédictive avec RotaryIQ, gestion de l'énergie avec PowerIQ et la gestion de l'eau avec WaterIQ. Grâce à son architecture modulaire, les applications et les projets pilotes sont plus rapides à déployer, permettant ainsi aux clients industriels de profiter de manière rentable de tout le potentiel des solutions de l'industrie 4.0.

L'industrie 4.0 présente encore des obstacles importants, dont la plupart sont centrés sur les capteurs se connectant au réseau, la communication sécurisée, la gestion agrégée, puis sur l'utilisation de toutes les données générées », déclare Eric Schummer, PDG de Senzary. « Les organisations réalisent que pour rester compétitives, leurs équipements doivent être davantage connectés à leurs activités. La plateforme IoTLogIQ de Senzary et les solutions de connectivité Kerlink fonctionnent ensemble et permettent aux gestionnaires et aux opérateurs d'évoluer rapidement vers une industrie 4.0 plus simple, plus rapide et plus rentable. »