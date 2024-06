Europorte et Kerlink révolutionnent le fret en lançant Track Value, la première

application de logistique utilisant la connectivité spatiale IoT de Kinéis.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France - 13 juin 2024, 18h00

Dans le cadre d'un partenariat stratégique, le consortium industriel entre Europorte, premier opérateur privé de fret ferroviaire en France, filiale à 100% du groupe Getlink, et Kerlink(AKLK FR0013156007), fournisseur mondial de solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce le développement de Track Value, une solution révolutionnaire de traçabilité et de monitoring pour l'ensemble des activités de fret (routier, ferroviaire, aérien et maritime). Il s'agit de la première application industrielle, dédiée au secteur du fret et de la logistique, qui intégre la transmission de données via la connectivité spatiale de Kinéis. La commercialisation de Track Value est prévue au troisième trimestre 2024.

Raphaël Doutrebente, Président d'Europorte, filiale du groupe Getlink : « Nous sommes ravis de ce partenariat innovant qui nous permet de répondre avec précision aux besoins de sécurisation des marchandises transportées. Europorte, filiale du groupe Getlink, 1er opérateur privé du fret ferroviaire, apporte avec Track Value une solution à l'ensemble des clients de la filière logistique des transports (routier, ferroviaire, aérien et maritime). »

Une réponse aux besoins du marché international du fret

Les acteurs du transport routier, ferroviaire, aérien et maritime sont confrontés aujourd'hui à une augmentation des échanges et doivent garantir la sécurité des marchandises et la réduction de l'impact de leur transport sur l'environnement.

Ce partenariat stratégique met en commun une pluralité d'expertises à l'origine de la création de Track Value.

Cette solution innovante, développée par Europorte et Kerlink, permet une meilleure gestion de ces flux en digitalisant les métiers du transport multimodal. Cette digitalisation améliore la qualité et la fiabilité des services, grâce à la remontée et au traitement des données en quasi-temps réel et en n'importe quel point du globe.

Yannick Delibie, Directeur technique de Kerlink : « Les équipes de Kerlink ont apporté leur expertise des solutions de connectivité IoT sur mesure pour développer la solution Track Value et proposer une véritable innovation face au défi d'un fret plus durable. »

Les données collectées par la solution Track Value garantissent :

La sécurité des marchandises en quasi-temps réel (traçabilité, optimisation…),

quasi-temps réel (traçabilité, optimisation…), La détection et l'envoi d'alertes (ruptures des flux, défaillances des équipements et des infrastructures…),

L'anticipation des opérations de maintenance.