Kerlink : 14.09.21 | Les gateways de Kerlink équipent le réseau IoT LoRaWAN de la ville de Rotterdam

Les gateways de Kerlink équipent le réseau IoT LoRaWAN de la ville de Rotterdam

La plateforme modulaire CENT-R permet de déployer des services

innovants pour une smart-city durable et évolutive

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard,France - 14 septembre 2021, 18h00 - Renforçant sa présence aux Pays-Bas,Kerlink(AKLK

FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), annonce aujourd'hui l'intégration de ses gateways outdoor Wirnet™ à une solution smart city basée sur une plateforme de services innovants, en cours de déploiement à Rotterdam.

Nommée CENT-R,pour City/Connective Energy Network Tool - Rotterdam, cette plateforme modulaire s'adapte en permanence pour répondre à l'évolution des besoins de la municipalité en matière de nouvelles applications et de nouveaux services. A titre d'exemple, des modules fixés aux réverbères peuvent être installés en fonction des besoins immédiats de la municipalité : recharge de véhicules électriques, conversion d'une alimentation en courant continu, déploiement de réseaux 5G, caméras de surveillance ou de circulation, de même des équipements pour l'éclairage public ou la gestion du stationnement peuvent y être branchés. Le boîtier relié au réverbère contient également des capteurs permettant de surveiller 24h/24 et 7j/7 la qualité de l'air, le son et la météo.

Le projet de Rotterdam est un autre exemple de projet d'éclairage public intelligent, tel que Gartner Inc, une société mondiale de recherche et de conseil, a mis en évidence dans son rapport "Hype Cycle for Smart City Technologies and Solutions, 2021". Publié en janvier dernier, ce rapport présente le concept de "poteaux intelligents", "d'évolution de l'éclairage public intelligent", et prédit qu'ils deviendront des "biens immobiliers précieux". Selon le cabinet, "par rapport aux simples poteaux d'éclairage, les réverbères citadins peuvent accueillir une variété de capteurs pertinents pour les municipalités et leur écosystème, des équipements IoT, des caméras, des écrans ainsi qu'un ensemble de boîtiers qui permettent une agrégation concertée de données géolocalisées". Ces "poteaux" pourraient également prendre en charge des cas d'utilisation tels que "le chargement de véhicules électriques, l'éclairage interactif, l'analyse contextuelle autour du stationnement, la gestion des actifs à proximité des bâtiments et des biens immobiliers connectés", ainsi que le "gestions des foules" et la "sécurité publique".

La participation de Kerlink à ce projet smart city unique fait est dans la continuité de sa participation dans le port de Moerdijk, municipalité du sud des Pays-Bas, qui a installé un parc éolien de 27 mégawatts en 2020 pour fournir de l'énergie propre à plus de 27 000 foyers de la région. Des gateways LoRaWAN™ outdoor de Kerlink ont été déployées sur les éoliennes pour fournir des services IoT au port situé 120 mètres plus bas. L'entreprise s'est associée pour ce projet à SkyLab BV, un fournisseur néerlandais de capteurs et de systèmes personnalisés pour la surveillance, le suivi et la localisation numérique des objets, et qui fait également partie du consortium CENT-R.