Kerlink : 20.01.2022 | Kerlink et CITiLIGHT étendent leur collaboration et proposent des systèmes d'éclairage public intelligent LoRaWAN dans le monde entier

Kerlink et CITiLIGHT étendent leur collaboration

et proposent des systèmes d'éclairage public intelligent LoRaWAN®

dans le monde entier

Les deux entreprises ont réalisé six projets en 2021, dont le plus grand en Inde

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France et Guragram, Inde - 20 janvier 2022, 18h00 CEST - Dans la foulée du lancement de sa dernière passerelle LoRaWAN® outdoor, la Wirnet™ iStation, Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), s'est associé à CITiLIGHT, premier fournisseur de solutions d'éclairage intelligent en Inde, pour collaborer et déployer de grands projets d'éclairage public intelligent en Inde et à l'international.

CITiLIGHT, dont les systèmes gèrent plus d'un million de lampadaires en Inde, a réalisé six projets utilisant des passerelles IoT Kerlink en 2021, dont la plus grande installation d'éclairage intelligent du pays à ce jour. Ce projet dessert une population de 1,2 million d'habitants et est situé dans le district de Thane, dans le Maharashtra. Il couvre une superficie de 67 km² et comprend 35 000 points lumineux, dont 18 000 fonctionnent avec la technologie LoRaWAN®.

CITiLIGHT, partenaire OEM des principales entreprises d'éclairage indiennes et mondiales, a réalisé des projets d'éclairage intelligent dans 112 municipalités et cinq villes connectées, ainsi que dans plusieurs autres districts en Inde. Ses solutions gèrent automatiquement les lampadaires, les feux de signalisation et les feux d'autoroute via sa plateforme logicielle VELOCITi LMS™ (Lighting Management System), son application web utilisable aussi sur smartphone. Elle contrôle dynamiquement par exemple les horaires de l'éclairage, détecte les pannes et informe les propriétaires et gestionnaires de réseaux de lampadaires sur l'état de leurs systèmes, en temps réel.

Les projets d'éclairage intelligent LoRaWAN® de CITiLIGHT sont connectés via les Wirnet™ iStationsde Kerlink, des gateways IoT longue portée et basse consommation, qui sont accompagnées de fonctionnalités exclusives pour la surveillance à distance et la configuration avancée du réseau radio. Ces passerelles répondent spécifiquement aux exigences communes des municipalités et des autres utilisateurs qui souhaitent bénéficier de l'efficacité, de la fiabilité et de la flexibilité de réseaux IoT privés, capables de connecter des volumes élevés de capteurs sur le terrain et de gérer des millions de messages bidirectionnels chaque jour. Plus d'une centaine de ces passerelles ont ainsi été installées dans les systèmes d'éclairage intelligent déployés en Inde.

CITiLIGHT estime que l'éclairage public consomme jusqu'à 40 % de l'énergie utilisée par les infrastructures municipales et que, dans de nombreux cas, la mise en œuvre de systèmes intelligents peut permettre un retour sur investissement (ROI) en trois ans, tout en augmentant la sécurité globale des citoyens en réduisant le nombre d'accidents dans les rues.

Selon les rapports des analystes, la base installée de l'éclairage public intelligent connaît un taux de croissance annuel moyen de 24,8 % à l'échelle mondiale. Les 16,2 millions de lampadaires connectés en service en 2020 devraient passer à 48,8 millions d'ici 2025. CITiLIGHT, forte de son expérience dans l'automatisation de plus d'un million de lampadaires en Inde, s'attend à jouer un rôle essentiel dans cette croissance au niveau mondial.

Kerlink et CITiLIGHT prévoient de se développer en Inde et à l'international en concevant et en déployant des projets d'éclairage public intelligent en Europe et aux États-Unis, où nous pouvons nous attendre à des taux d'adoption beaucoup plus élevés pour ces solutions d'éclairage intelligent technologiquement avancées ", a déclaré Girish Dadheech, vice-président de Kerlink Inde.