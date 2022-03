Kerlink : 22.03.2022 | Digital Twin Services, Aqualabo et Kerlink collaborent sur un démonstrateur d'un système LoRaWAN complet pour surveiller la qualité de l'eau de mer à l'île Maurice

La marée noire a provoqué la pire pollution maritime de l'histoire de l'île Maurice, qui dépend fortement de ses eaux pour sa sécurité alimentaire et son écotourisme. En outre, c'est une région qui possède certains des plus beaux récifs coralliens du monde. La côte sud-est de l'île Maurice comprend la Pointe d'Esny, riche en mangroves, et Blue Bay, connue pour ses récifs coralliens et classée dans la convention de Ramsar sur les zones humides. À la suite de la marée noire, le gouvernement a lancé le programme « Blue Resilience », qui consistait en un appel à propositions innovantes visant à mieux équiper les autorités mauriciennes pour gérer l'"économie bleue" de l'île et ses ressources.

Le système de surveillance, un démonstrateur complet retenu dans le cadre du programme d'innovation « Blue Resilience » financé par le gouvernement, a été conçu et installé par Digital Twin Services (DTS), un fournisseur mauricien de solutions technologiques spécialisé dans les solutions de l'industrie 4.0. DTS intègre les produits de deux entreprises françaises spécialisées dans l'IoT, Aqualabo - concepteur, fabricant et fournisseur d'une large gamme d'appareils et d'instruments d'analyse dédiés à la qualité de l'eau - et Kerlink (AKLK - FR0013156007) - spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT).

L'intégration complète de la solution bout en bout a été simple et rapide, via l'utilisation d'un serveur réseau LoRa™ privé (LoRa Network Server - LNS) », a déclaré Severine Goulette, directrice marketing et communication d'Aqualabo. « Les capteurs et les dispositifs d'Aqualabo assurent une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour analyser les paramètres clés de la qualité de l'eau de mer dans le cadre des efforts continus pour sauver le récif corallien et améliorer la qualité globale de l'eau. »

Le système transfère les données de l'analyse de l'eau de mer en continu via un réseau IoT privé, équipé par des gateways extérieures Wirnet™ iStation de Kerlink, de qualité industrielle. Les données sont ensuite transférées instantanément et en toute sécurité vers une plateforme IoT privée installée dans le centre de données du gouvernement. Les informations concernant l'évolution de sept paramètres critiques de l'eau de mer (température, pH, potentiel redox, conductivité, salinité, turbidité et niveau d'oxygène dissous) sont affichées sous la forme de graphiques et d'une chronologie dynamique qui met en évidence les niveaux ciblés et les seuils critiques pour l'analyse et la prise de décision des spécialistes du gouvernement.

L'installation rapide et simple de ce projet pilote a mis en évidence la fiabilité, la polyvalence et l'adéquation du LoRaWAN® pour ce type de projet de surveillance de l'eau de mer, qui est l'un de nos principaux objectifs en tant que nation insulaire. Nous étions très confiants dans la solution proposée grâce aux produits et à l'expertise de nos partenaires Aqualabo et Kerlink », a déclaré Johan Venkatasawmy, PDG de Digital Twin Services à l'île Maurice.

A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans l'accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, protection de la faune et de la flore -. Plus de 200 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

A propos de Aqualabo

AQUALABO conçoit, fabrique et commercialise une large gamme d'appareils et instruments pour le contrôle et l'analyse de l'eau. Notre philosophie, notre valeur ajoutée : le contrôle de l'eau devient simple, économique, innovant et de faible consommation. A travers ses marques PONSEL, AQUALYSE, SECOMAM et ORCHIDIS, AQUALABO vous apporte les solutions les plus adaptées à vos problématiques de gestion de l'eau. AQUALABO est également distributeur exclusif des marques MicroLAN et Supratec Instrumentation. Nos équipes produisent en France des équipements fiables, précis et faciles d'utilisation. Fort d'une longue expérience, nous proposons des produits et services qui couvrent l'ensemble de vos besoins pour le contrôle de l'eau, sur le terrain et en laboratoire.

Apropos de Digital Twin

Digital Twin Services (DTS) est un fournisseur de solutions technologiques, qui tire parti de la puissance de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) pour faciliter les opérations commerciales quotidiennes.

En un mot, nous installons des capteurs et fournissons des applications logicielles et des tableaux de bord personnalisés grâce à notre plateforme agnostique en termes de connectivité et de protocole, qui offre également une automatisation sur site et des alertes en temps réel.

DTS couvre plusieurs industries verticales, notamment les villes intelligentes, la gestion intelligente des bâtiments, les usines et l'AgroTech.

